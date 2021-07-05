Bakan Kurum: Bu yılın ilk üç ayında 185 ağaç 'anıt ağaç' olarak tescil edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yayımladığı video ile 185 ağacın 'anıt ağaç' olarak tescillendiğini duyurdu.
Bakan Kurum, paylaşımda, "Tabiatın sessiz tanığı 9 bin 200'den fazla anıt ağacımızı korumamız altına aldık. 2021'in ilk 3 ayında 185 ağacımızı 'anıt ağaç' olarak tescil ettik. Bu yıl 1500 anıt ağacımızın restorasyonunu ve sağlıklaştırmasını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
Tabiatın sessiz tanığı;— Murat KURUM (@murat_kurum) July 5, 2021
👉9 bin 200'den fazla anıt ağacımızı korumamız altına aldık🌲
👉2021'in ilk 3 ayında 185 ağacımızı 'Anıt Ağaç' olarak tescil ettik🌳
👉Bu yıl 1.500 anıt ağacımızın restorasyonunu ve sağlıklaştırmasını yapıyoruz. 💚 🌸 🌱#ÇevremizGeleceğimizdir pic.twitter.com/x7GNJChlSj
Videoda Zonguldak, Artvin, Antalya, Burdur, Konya, Denizli, Bartın, Kütahya'da yaşları 251 ile 4 bin 116 arasında değişen ve Bakanlık tarafından koruma altına alınan anıt ağaçlardan örneklere yer verildi.
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