Kamboçya'da devletin el koyduğu dişleri ve pençeleri kesilmiş aslan sahibine iade edildi

Kamboçya'da geçen hafta Çinli bir vatandaşın TikTok'ta bir aslan ile videolarını yayınlamasının ardından yetkililer harekete geçmiş ve hayvana el koymuştu.

18 aylık ve 70 kilo ağırlığındaki aslanın Çin uyruklu sahibi tarafından evinde yetiştirilmek üzere yurt dışından ithal edildi, köpek dişleri ile pençelerinin söküldüğü belirlenmişti.

Başbakandan iade talimatı​

Olayın ardından Kamboçya Başbakanı Hun Sen, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak, 18 aylık aslanın, evde yaşayanlar ve komşuların güvenliğini sağlamak için uygun bir kafes inşa edilmesi şartıyla sahibine iade edilmesi talimatı verdi. Sen ayrıca, aslanın sahibinin ödediği para cezasının da iade edilmesi emrini verdi. Başbakan Hun Sen, etkililerin aslanları evcil hayvan olarak beslemenin yasadışı olduğu yönündeki sözlerine karşılık olarak Çinli vatandaşın aslana küçük yaştan itibaren baktığını ve ona bir aile üyesi gibi davrandığı için bunun özel bir durum olduğunu söyledi.

Authorities in Cambodia returned a defanged, declawed lion that was being kept as a pet to its owner after the country’s prime minister personally intervened in the case.



It was originally discovered after featuring in videos posted on TikTok. https://t.co/ojnb6Hw6FD pic.twitter.com/lICcOHi2J0 — ABC News (@ABC) July 5, 2021

'Aslanın iade edilmesi hayal kırıklığı'

Sivil toplum kuruluşu Yaban Hayat İttifakı’ndan henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmezken, İngiltere'nin Kamboçya Büyükelçisi Tina Redshaw aslanın iade edilmesi gerektiği görüşüne katılmadığını belirtti. Redshaw yaptığı açıklamada aslanın sahibine iade edilmesine yönelik kararı “hayal kırıklığı” olarak nitelendirerek, "Uygunsuz esaretine ilişkin hiçbir şey söylenmeden aslanın iade edilmesi, vahşi yaşamda mülkiyet ve ticareti engelleyen yasayı baltalayarak, Yasadışı Yaban Hayatı Ticareti ile mücadeleye yönelik küresel çabalara da zarar veriyor" ifadelerini kullandı.