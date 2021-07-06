Sarıkamış halkı, yiyecek bulmak için çöplüğe inen ayıları seyretmeye gidiyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alandaki ayılar yiyecek bulmak için ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki çöplüğe gidiyor. Gece saatlerinde gelen ayılar sabahın ilk ışıklarına kadar çöplükte yiyecek ararken ayıları görmek isteyen ziyaretçiler ise araçlarıyla geldikleri bölge çevresinde bekliyor.

Sarıkamış'ın her yerinde ayı görmenin mümkün olduğunu söyleyen Deniz Demir, ''İnsanlarla iç içe yaşayan ayılar yiyecek bulmak için gündüzleri ilçedeki çöp konteynerlerine bile geliyor. Onları sürü halinde görmek isteyenler ise ilçenin çöplerinin döküldüğü alana gidiyor. Burada sürü halinde bulunan ayılar korkutucu oldukları kadar sevimliler de. Doğal ortamda onları izlemek büyük bir zevk. Bazen araçtan inip onlarla selfie bile çekilenler var'' diye konuştu.

Öte yandan Erzurum'un Olur Köprübaşı köyü yakınlarında tek başına dolaşan yavru bir ayı görülürken araç sürücüleri, araçlarını yol kenarına çekip ayının fotoğraflarını çekti. İlk kez bir ayı gördüğünü söyleyen Emrah Ayaz, ''Çok tatlıydı. Ama araçlar korna çalınca korkup dağa doğru kaçtı'' dedi.