Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması: Pendik’te oksijen oranı artmış görünüyor, ancak Körfez kötü

10 bin 700 metreküp müsilaj temizlendiğine dikkat çeken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Pendik’te oksijen oranı artmış görünüyor. Ancak Körfez kötü, nefes alma noktasında sıkıntı var. Denizaltındaki canlılar, kirlilik varken oksijen alsa bile yaşam döngüsüne erişemiyor" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununun çözümü için Tarım ve Orman Bakanlığı'yla birlikte yapılacak çalışmayla Marmara’ya balık ilavesi yapılması; ayrıca avlanma ile ilgili bir kısıtlamanın getirilmesinin söz konusu olduğunu söyledi.

Milliyet gazetesinden Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre Kurum, "Tekrarlama ihtimali tabi ki var ama oradaki döngüyü kendine yetecek şekilde ayarlarsak sorun olmayacak" diye konuştu. Kurum, kabine toplantısı sonrası bir grup gazeteciye müsilaj temizleme çalışmalarıyla ilgili gelinen son durumu anlattı.

İzmit Körfezi ve Pendik açıklarındaki beş farklı noktaya bırakılan 'oksijen artırıcı' cihazların sonuçlarının bu ay sonu alınacağını belirten Kurum, "Pendik’te oksijen oranı artmış görünüyor. Ancak Körfez kötü; nefes alma noktasında sıkıntı var. Denizaltındaki canlılar, kirlilik varken oksijen alsa bile yaşam döngüsüne erişemiyor. Deniz altına oksijen verilmesi doğru bir yöntem. Ama ciddi anlamda toparladığımızı; temizleme noktasında ciddi bir ilerleme kaydettiğimizi söyleyebilirim. Deniz salyasının üremesinin nedeni içerdeki azot ve fosfordan yani kirlilikten kaynaklı. O nedenle kesin çözüm oksijenin artması ama azot ve fosforun azaltılmasıdır. Çalışmalarla bunu sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Kurum, oksijen cihazlarının Marmara Denizi’nde yaygınlaştırılıp yaygınlaştırılmayacağına da temmuz sonunda çıkacak sonuçlara göre karar verileceğine işaret etti. Müsilajı doğal ortamında deniz bakteri izolatları ile temizleme yönteminin de çalışıldığını söyleyen Kurum, "Üniversitelerle çalışmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

'İlk günkü manzarayı ortadan kaldırdık'

Kurum, Tarım ve Orman Bakanlığı’yla birlikte yapılacak çalışmayla Marmara’ya balık ilavesi yapılmasının; ayrıca avlanma ile ilgili bir kısıtlamanın getirilmesinin söz konusu olduğunu söyledi. Müsilaj temizliğinde denetimin önemine işaret eden Kurum, şunları kaydetti:

"8 bin 500 denetim yaptık, 18 milyon ceza kestik, 41 işletme kapatıldı. Bu bile fazla oksijen demek. Şu ana kadar 10 bin 700 metreküp müsilaj temizlendi. 408 karadan, 184 denizden olmak üzere toplam 592 bölgede çalışma yürütülüyor. Çalışmalar her geçen gün iyiye gidiyor. İlk günkü manzarayı ortadan kaldırdık. Tekrarlama ihtimali tabii ki var ama oradaki döngüyü kendine yetecek şekilde ayarlarsak bir sorun olmayacak."

Müsilaj Araştırma Komisyonu üyeleri belli oldu

Kurum, belediyelerin atık suyu arıtmadan denize boşalttığı iddiasına ilişkin de "Mevzuatı değiştiriyoruz. Biyolojik olsa da olmasa da giren ve çıkan suyun hepsinin denetimini yapıyoruz. Yıl sonuna kadar bütün arıtma tesisleri, ölçüm cihazı takmak zorunda kalacak" dedi.