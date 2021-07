Prof. Dr. Gazioğlu: Müsilajın Marmara Denizi'nin yüzeyinde 3'te 2 oranında azaldığını söyleyebilirim

Prof. Dr. Cem Gazioğlu, Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorununa ilişkin olarak "Şu an sadece denizin yüzey alanında ölçüm yapabiliyoruz. O yüzden yüzey alanında 3'te 2 oranında bir azalma olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 22 maddelik 'Marmara Denizi Koruma Eylem Planı' kapsamında 8 Haziran'da başlattığı girişimle müsilajı temizleme çalışmaları devam ediyor.

Marmara Denizi'nde müsilajın hızla azaldığını belirten İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu, "Marmara Denizi'nde müsilajın azalmasını bizler uydu görüntüleri ile çok rahat bir şekilde tespit edebiliyoruz. Son 4 ayın müsilaj uydu görüntülerine göre Marmara Denizi yüzde 1'i oranında müsilaj ile kaplıyken şu an ise bu ortalama yüzde 0.3 seviyesine kadar geriledi. Şu an alınan önlemlerle ciddi bir şekilde Marmara Denizi'nde müsilajın azaldığı belirgin. Şu an sadece denizin yüzey alanında ölçüm yapabiliyoruz. O yüzden Marmara Denizi'nin yüzey alanında 3'te 2 oranında bir azalma olduğunu söyleyebilirim" dedi.

'Müsilajın balıkçılık üzerine etkisi 2 yıl daha sürer'

Tedbirlerin artırılarak devam ettirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Gazioğlu, "Müsilajı doğuran pek çok faktör var. Bu faktörlerden biri besin kaynakları. Müsilajın azalmasında şu an bu besin kaynaklarının azalması neden oldu. Yine müsilaj ile ilgili alınan önlemlerin çok büyük etkisi var. Özellikle Susurluk ve Ergene'de burada çalışmalar daha da artırılmalı. Bu tür çevre felaketleri görülmediği sürece unutulmaya yüz tutar. Şu anda görmüş olduğumuz köpüklü yapıyı yakında unutabiliriz. Ancak müsilajın balıkçılık üzerine etkisi 2 yıl daha sürer. Çünkü denizin dibinde bulunan jelimsi yapı, o kadar kolay yok olmuyor" ifadelerini kullandı.