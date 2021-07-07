Pandemi pelikanlara yaradı: Arnavutluk'taki nüfusu son 1 yılda yüzde 20 arttı

Arnavutluk'taki pelikanların sayısı son bir yılda yüzde 20 arttı.

Uzmanlar artışın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden kaynaklandığını söyledi.Uzmanlara göre, turist sayısının düşmesiyle bölgede yuva kuran tepeli pelikanların sayısında belirgin bir artış gözlendi.

NTV'nin haberine göre başkent Tiran'ın 90 kilometre güneybatısındaki Karavata göleti, pelikanların ülkedeki yaşam alanı olarak biliniyor.

260 farklı kuş türünün yaşadığı bölge, aralık ve haziran ayları arasında göçmen tepeli pelikanlara da ev sahipliği yapıyor.

Gölet, kanat açıklığı 2 metreye ulaşan dev pelikanların ülkede yuva yaptığı tek yer olma özelliğini taşıyor.

Nesli tükenme tehdidi altında

Pelikanların yuvalarının bulunması sebebiyle buraya Pelikan Adası da deniyor.

Tepeli pelikanlarının türü tehlikenin eşiğinde bulunuyor.

2003 yılında yuva yapan pelikan çiftlerinin sayısının 19'a düştüğünü söyleyen yetkililer bu sayının yüz yıl önce 250'den fazla olduğuna dikkat çekiyor.

Bölgede kuşlar için kurulan özel bakım merkezi Balkanlar'da bir ilk olma özelliğine sahip.

Tesis yetkilileri ise, aşırı balıkçılık sebebiyle Pelikanların beslenmek için yeterince balık bulamadığını söylüyor.

Uzmanlar insanların ihtiyaçları ve doğal yaşam arasındaki dengeyi korumak gerektiğine vurgu yapıyor.



