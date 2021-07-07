Ankara Valiliği'nden kent için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara Valiliği, vatandaşları ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre kentin kuzey ilçelerinde aralıklarla devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinden sonra etkisini artırarak, kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.