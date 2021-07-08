Kar leoparlarının stres seviyesi, dışkıya bakılarak ölçülecek

Japon bilim insanları, doğada yaşayan kar leoparlarının stres seviyesini ölçmek için yeni bir yöntem geliştirdi. Buluşun laboratuvar imkanı olmayan bölgelerde araştırmaları kolaylaştırması bekleniyor.

Yükselen sıcaklıklar, kaçak avlanma ve kaybolan yaşam alanları kar leoparlarının yoğun stres altında kalmasına yol açıyor. Bilim insanları, kar leoparlarının yaşadığı bu stresi sahada ölçmek üzere yeni bir yöntem buldu.

Daily Mail’in haberine göre kar leoparlarının dışkısından örnek alınarak bir haznede etil alkol ve iki zirkonya topuyla konduktan sonra birkaç dakika el yordamıyla çalkalanıyor. Ardından hamilelik testlerinde kullanılan immunokromatografi yöntemi, hormon seviyelerini test çubuğunda belirliyor. Telefon uygulaması, test çubuğundaki kırmızı tonları analiz ederek kar leoparının stres hormonu seviyesini tespit ediyor.

Snow leopard DNA test uses animal's own poo to solve conservation riddle https://t.co/IkTsU6tIp8 — ABC News (@abcnews) October 13, 2017

Çalışmanın başyazarı Kyoto Üniversitesi’nden Dr. Kodzue Kinoshita “Sıradan hormon izleme methodları donmuş veya soğutulmuş kimyasal maddeler ile laboratuvar ekipmanları gerektirdiği için sahada kullanılması neredeyse imkansız oluyor” açıklamasında bulundu.