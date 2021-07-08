Avustralya'da çocuklar maden projesini mahkemeye taşıdı: 'Hükümet gençlerin hayatını tehlikeye atamaz'

Yeni Güney Galler'deki Boggabri kasabasına Whitehaven Coal şirketi tarafından işletilen kömür madeninin genişletilmesi mahkemeye taşındı.

8 çocuk ve 80 yaşlarındaki bir rahibe tarafından açılan davada mahkeme emsal bir karara imza attı.

Avustralya Federal Mahkemesi, hükümetin proje nedeniyle oluşacak iklim değişikliğinin gençler üzerindeki zararlarını göz önünde bulundurmak zorunda olduğuna ve çocukların hayatını tehlikeye atamayacağına hükmetti.

Mahkeme, Çevre Bakanı Sussan Ley'in projeyi onaylaması halinde, gençlerin karbondioksit emisyonlarından zarar görmesini engellemek zorunda olduğunu bildirdi.

Hükümetten yapılan açıklamada ise kararın tekrar inceleneceği belirtildi.

Olayı mahkemeye taşınlar arasında olan 16 yaşındaki Anj Sharma, “Kanunların hükümeti gençlere zarar vermekten kaçınma görevi olduğunu belirtmesinden memnunuz” dedi.

Çocukları temsil eden avukat David Barnden ise "Gençler için bu karar, hükümetin daha sorumlu kararlar alması yönünde bir umut doğurdu" diye konuştu.

Whitehaven hisseleri düştü

Madem şirketi Whitehaven'ın hisseleri kararın ardından yüzde 2.7 düşüş gösterdi.

Whitehaven, projenin genişletilmesiyle elde edilecek kömürün yaklaşık yüzde 60'ının çelik yapımında, geri kalanının da elektrik santrallerinde kullanılacağını açıklamıştı.

Kolombiya Üniversitesi'nin hukuk fakültesi verilerine göre, dünya çapında devam eden bin 800 çevre davası var.