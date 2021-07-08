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    Güneydoğu'da kuraklık alarmı: Rekolte kaybı yüzde 80

    Meteoroloji'den Haziran raporu: Doğu ve Güneydoğu'da kuraklık tehlikesi sürüyor

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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Haziran raporlarına göre, Türkiye geneli sıcaklık ortalaması 0.5 derece, yağışlar ise yüzde 20.5 artış kaydetti. Beş bölgede artan yağışlar Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da ise yüzde 98'i varan düşüş gösterdi ve yağışlı gün sayısı 1 güne düştü.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı haziran ayı sıcaklık ve yağış değerlendirmesi raporu yayınlandı.

    Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun rapordaki açıklamasında, aylık, mevsimlik ve yıllık sıcaklık ve yağış değerlendirmelerinden oluşan iklim analizlerinin, halkımızın ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi amacıyla hazırlandığını kaydetti.

    İklimin başta tarım, su kaynakları, enerji ve ulaştırma olmak üzere hemen tüm sektörlerin faaliyetlerine etki eden belirleyici bir faktör olduğunu belirten Coşkun, "Değişen iklime bağlı olarak ekstrem hava olaylarının sayısı ve şiddeti her geçen ay ve yıl artmaktadır" dedi.

    Raporlara Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasından ulaşabileceğini de duyuran Coşkun, kamuoyunun bilinçlendirilmesi, hava ve iklim olayları konusunda hazırlıklı olmaları, sektörel planlama faaliyetlerinde iklim faktörünün dikkate alınması, tarım ve gıda güvenliği ile afet risklerinin azaltılmasına yönelik uyum ve zarar azaltma çalışmalarında karar alıcılara faydalı olunmasının amaçlandığını anlattı.

    Rapora göre, 2021 yılı Haziran ayında ortalama sıcaklıklar Çanakkale, Bodrum, Datça, Dörtyol, Kale, Samandağ çevreleriyle Ordu, Sivas, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa'nın doğusunda mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

    İstanbul, Bilecik, Yalova, Lüleburgaz, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Dursunbey, Burdur, Beyşehir, Acıpayam, Tefenni, Korkuteli, Akşehir, Yunak, Ilgın, Seydişehir, Sivrihisar, Bolu, Karabük, Tosya, Nallıhan, Beypazarı çevrelerinde mevsim normallerinin altına düştü, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü.

    Sıcaklık 0.5 derece yükseldi

    Uzun yıllar Haziran ayı ortalama sıcaklığı 21.3 derece iken, 2021 Haziran ayı 21.8 derece olarak ortalamanın 0.5 derece üzerinde yaşandı ve son 50 yılın 16. en sıcak Haziran ayı oldu. 2021 yılı Haziran ayı ortalama sıcaklıkları uzun yıllar Haziran ayına göre ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Uzun yıllar üst sınır 31 derece iken 33 dereceye çıktığı vurgulandı.

    Özellikle, Akdeniz ve Ege kıyılarında, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Iğdır civarlarında en yüksek değerlere ulaşarak mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bildirildi.

     14 merkezde yeni ekstrem sıcaklık gerçekleşti

    Ekstrem sıcaklık değerlendirmesine göre en düşük eksi 0.3 dereceyle Kangal'da, en yüksek ise 45.7 dereceyle Cizre'de oldu ve Haziran ayında Türkiye'deki en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.

    2021 Haziran ayında 14 merkezde yeni ekstrem (maksimum) sıcaklık gerçekleşti ve bu yerler şöyle sırasıyla Çanakkale, Bayburt, İspir, Oltu, Ardahan, Erzurum, Kars, Tortum, Horasan, Tercan, Hınıs, Solhan, Malazgirt, Ahlat oldu.

    Marmara'da uzun yıllar ortalaması 21.5 derece iken, geçen ay 21.2 derece oldu ve en yüksek 38.5 derece olarak Çanakkale'de ölçüldü.

    Ege'de uzun yıllar ortalaması 23.3 derece iken, geçen ay 23 derece oldu ve en yüksek 42.3 derece Nazilli'de yaşandı.

    Akdeniz'de uzun yıllar ortalaması 23.7 derece iken geçen ay da 23.7 derece oldu ve en yüksek 41.8 derece Manavgat'ta ölçüldü.

    İç Anadolu'da uzun yıllar ortalaması 18.8 derece, geçen ay 18.4 derece oldu ve en yüksek 33.6 derece Ereğli'de gerçekleşti.

    Karadeniz'de uzun yıllar ortalaması 19.3 derece, geçen ay 19.7 derece oldu ve en yüksek 38.5 derece İspir'de yaşandı.

    Doğu Anadolu'da uzun yıllar ortalaması 18.7 derece, geçen ay 21.3 dereceye çıktı ve en yüksek 39.1 derece Iğdır'da ölçüldü.

    Güneydoğu'da uzun yıllar ortalaması 26.9 derece iken, geçen ay 27.7 dereceye çıktı ve en yüksek 45.7 derece Cizre'de tespit edildi.

    Yağışlar yüzde 20.5 yükseldi

    2021 Haziran ayı yağışları ise Türkiye genelinde normaline göre yüzde 20.5 artış gösterdi. Türkiye geneli haziran ayı yağış ortalaması 37.1 mm ölçüldü, normali ise 30.8 mm olarak açıklandı. Geçen yılın haziran ayının ortalaması 39.5 mm'lik yağışa göre yüzde 6 azaldı.

    En çok yağış Zonguldak'ta, en az Şırnak'ta kaydedildi

    Yağışlar Datça, Mersin'in güneyi ve Adana-Kars hattının doğusunda kalan tüm kesimlerde normaline göre yüzde 80'den fazla arttı. İl geneli en fazla yağış 114 mm ile Zonguldak, en az 0.2 mm ile Şırnak'ta kaydedildi. Yağışlarda normaline göre en fazla azalma yüzde 98 ile Şırnak, Bitlis ve Van'da gerçekleşti.

    Haziran ayındaki yağışlı gün sayısı ise, Siirt çevrelerinde 1 güne kadar düştü. Ege ve Akdeniz Bölgesi sahil kesimi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de 5 günün altında yağışlı gün yaşandı.

    Bölgesel yağışlara göre ise Doğu ve Güneydoğu'da azalma, diğer bölgelerde artış kaydedildi. En fazla azalma yaklaşık yüzde 90 ile Güneydoğu Anadolu'da gerçekleşirken, Ege normalinin iki katından fazla yağış aldı.

    Havzalara göre Haziran ayı yağışlarında Asi, Ceyhan, Fırat-Dicle, Doğu Karadeniz, Çoruh, Aras ve Van Gölü havzalarında normaline göre azalma olduğu açıklandı. Diğer tüm havzalar ise normaline göre artış kaydetti. En fazla yağış 87.4 mm ile Burdur havzasında, en az yağış 3.2 mm ile Asi havzasında oldu. Normaline göre en fazla azalma yüzde 84 ile yine Asi Havzası'nda gerçekleşti.

     

     

    Etiketler:
    Yağış, Güneydoğu, Doğu, Meteoroloji, Kuraklık
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