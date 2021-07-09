50 yıllık koruma çabaları sonuç verdi: Çin, pandaları nesli tükenmekte olan türler listesinden çıkardı

Çin, dev pandaların 'nesli tükenmekte olan türler' kategorisinden çıkarıldığını duyurdu. Hükümet, 1970'lerden beri panda nüfusunun artması için çalışmalar yürütüyor.

Çin, doğadaki popülasyonları 1800'e ulaşan dev pandaların artık 'nesli tükenmekte olan türler' arasında olmadığını duyurdu.

Doğa ve Ekoloji Koruma Dairesi Başkanı Cui Shuhong, dev pandaların 'zarar görebilir türler' listesine alındığını açıkladı.

Ülkede hayvanları korumak için gerçekleştirilen çalışmaların olumlu sonuçlandığını vurgulayan Shuhong, "Çin eksiksiz bir sistem kurdu. Doğal ekosistem alanları korunuyor ve vahşi yaşam habitatları etkin bir şekilde iyileştiriliyor" dedi.

Shuhong ayrıca, Sibirya kaplanları, Amur leoparları, Asya filleri ve tepeli ibis gibi türlerin sayısının da önemli ölçüde arttığını söyledi.

Koruma alanları oluşturuluyor

Çin, yaklaşık 50 yıldır nesli tükenmekte olan hayvanların popülasyonunu artırmak için çalışmalar yürütüyor. Ülkede 1970'lerden beri pandalar için ana besin kaynakları olan bambunun bol olduğu bölgelerde doğa koruma alanları oluşturuluyor. Bu kapsamda, 2017'de 10 bin 476 metre karelik koruma parkı projesi hayata geçirilmişti.

Çinli uzmanlar, pandaları korumanın daha büyük ekosistemleri korumaya da yardımcı olduğunu belirtiyor. Bilim insanları, küresel ısınmanın hayvanların doğal bambu yaşam alanlarını tehdit ettiği konusunda uyarıyor.

Dev pandaların üremesi, dişilerin senede sadece bir kere 24 ila 72 saat hamile kalmaları nedeniyle yavaş gerçekleşiyor.

Merkezi İsviçre'de bulunan Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN), 2016'da dev pandaları 'tehlike altındaki tür' sınıflandırmasından çıkarmıştı. Ancak karar Çin tarafından, panda nüfusunun iyileştirilmesine yönelik çabaları tehlikeye atacağı endişesiyle tepkiyle karşılanmıştı.

Öte yandan, ülkede pandaların nüfusu artmaya başlasa da et obur hayvanların popülasyonunda ciddi düşüş gözlemleniyor. Çin ve ABD'nin geçen yıl ortaklaşa gerçekleştirdiği araştırmada, son yıllarda etobur popülasyonda keskin bir düşüş görüldüğü belirlenmişti.