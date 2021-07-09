Kars'ta yoğun sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde öğleden sonra başlayan yoğun sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Sarıkamış'ta sağanak şekilde başlayarak daha sonra doluya dönüşen yağış, cadde ve sokakları sular altında bırakırken ilçe sakinleri yoğun yağıştan olumsuz etkilendi.

İlçede etkili olan sağanak yağmur ve dolu nedeniyle çok sayıda iş yerinin bodrumlarına su dolarken fındık büyüklüğünde yağan dolu, araçlara maddi hasar verdi.