Müsilaj, Caddebostan kıyılarından büyük oranda arındırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından eş zamanlı olarak başlatılan deniz salyası temizliği sonrası Caddebostan Sahili müsilajdan temizlendi. Yürütülen çalışmalar sonrası yoğun koku ve kirlilikten arıtılan Caddebostan Sahili’nin son hali havadan görüntülendi.

8 Haziran'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından eş zamanlı olarak başlatılan deniz salyası temizliği devam ederken Caddebostan sahil şeridinde oluşan deniz salyalarının varlığı ile birlikte oluşan koku ve görüntü kirliliği sona erdi.

Müsilajdan temizlenen sahil havadan görüntülendi.