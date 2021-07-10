Kayıt
14:47 10 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Marmara Denizi'nde araştırma yapan Bilim -2 gemisi döndü: Müsilaj ilk 30 metreye sıkışmış durumda

    © AA
    Çevre
    URL'yi kısaltın
    0 61
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0a/1044934838_0:160:3072:1888_1200x675_80_0_0_ffa2f7bd79f68af0c40f50ef4db32bfc.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/cevre/202107101044934867-marmara-denizinde-musilaj-arastirmasi-yapan-bilim--2-gemisi-dondu-ilk-30-metreye-sikismis-durumda/

    Marmara Denizi'ndeki müsilaj oluşumunu araştırmak üzere ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün araştırma gemisi Bilim-2 1 ay süren araştırma yaptı. Çalışmalarını sürdüren Bilim-2 gemisinden gelen sonuçlara göre, müsilaj ilk 30 metreye sıkıştı ve büyümesi biraz durdu.

    Marmara Denizi'nde birçok noktada görülen müsilaj oluşumunu araştırmak üzere ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsünün araştırma gemisi Bilim-2 seyrüfesere çıkmıştı.

    1 aydır  Marmara Denizi genelinde çalışma yürüten bilim ekibinin son çalışmaları ve tespitleriyle ilgili Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi ve Enstitü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Yücel, bilgi verdi. Bilim- 2 gemisinde bulunan ahtapot, çoklu karot örnekleyici cihazı ve derin suya özel geliştirilmiş sensörlü cihazlarla müsilajın derin sulara, 100 metre ve altına inip inmediğine bakıldı. Bilim ekibi müsilajın etkilerini inceledi.

    'Üremenin büyümesinin biraz durduğunu görüyoruz'

    Yürüttükleri çalışmalarının ardından tekrar karaya dönen ve yapılan ikmalin ardından yeniden sefere çıkarak araştırmalarını sürdüreceklerini söyleyen Doç. Dr. Yücel, "En önemli bulgu, müsilaj ilk 30 metreye sıkışmış durumda. Üremesinin, büyümesinin biraz durduğunu görüyoruz. En azından yüzeydeki o eski 2 hafta önceki etkisinin olmadığını görüyoruz. Zaten oluşmuş olan müsilaj yığınları ilk 30 metrede yığılmış durumda. Yaptığımız araştırmalar daha derin suya inmediğini gösteriyor ve derin deniz tabanına da müsilaj tabakanın çökmediğini son günlerde bulduk" diye konuştu. 

    'Ege Denizi için risk, Marmara için olumlu bir haber'

    Yücel, "Olumlu tarafından bakarsak. Marmara'nın derin suyu yani 30-40 metre ötesi zaten son 30-40 yıldır zaten artan azot fosfor girdiler aşırı biyolojik üretim nedeniyle zaten oksijenini tamamen yitirmek üzere çok az bir oksijen kalmış durumda. Derin suya çökmesi şöyle kötü olurdu. Müsilaj organik bir oluşum ve üremesini durdurduğunda oksijen bedeli karşılığında yani o sistemden oksijen tüketecek. Bunun dibe çökmeyişi, ilk 30 metrede kalması Marmara için olumlu bir haber. Marmara iki tabaklı bir deniz. 25-30 metresi Karadeniz orijinli bir su, Ege'ye doğru akıyor. Alttaki su ise daha eski statik bir sur, karışmıyor. Şu an zaten uydu verilerinden de gördüğümüz, Çanakkale Boğazı'ndan Ege'ye doğru bu müsilaj tabakalarının önemli bölümünün çıktığı yönünde. Tabi bu Ege Denizi için bir risk ama Marmara için bu nispeten olumlu bir gelişme" diye konuştu.

    "İlk 30 metrede kaldıkça Marmara'dan çıkış yapma olasılığı var" diyebildiklerini söyleyen Yücel, "Diğer bir olasılıkta bu bozulacaksa, oksijen faturası bize kesilecekse yüzeyde kesmesi ekosistem açısından daha avantajlı. Çünkü atmosfere daha yakın yüzey. Kış mevsimi geldiğinde karışım başladığında tekrar oraya oksijen girdileri olur ama derin suya olmaz. Tabi ki oksijen faturası kesecek bunu yüzeyde kesse daha iyi diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu. 

    'Müsilaj güneyde daha fazla'

    İstanbul'daki müsilaj durumuyla ilgili de bilgiler veren Yücel, "Kuzey kısmının açıkçası büyük bir risk altında olduğunu görmedik. En azından bir ay önceki durum gibi değil nispeten yüzeyde de denizin içinde de aslında müsilaj yoğunluğu daha az ama biraz İstanbul'un açığına çıktığınızda, akıntının etkisi altında olmayan İstanbul'un güneyindeki deniz alanlarına baktığınızda müsilaj oradaydı. Boğaz'da ve İstanbul çevresinde bir risk söz konusu değil ama açıkta devam ediyor müsilaj. O dipteki müsilajın rüzgar ve akıntılardaki bir değişim ile tekrar yüzeye çıkıp İstanbul'un bazı kıyılarını vurma riski hala var" dedi. 

    Müsilajın ilerlemediğini, dibe inmemiş durumda olduğunu dile getiren Yücel, "Eğer yeni bir besin girdisi olmazsa büyük yağışlar, karasal girdiler ani azot fosfor yükünü arttırıcı girdiler olmaz, biz açıkçası yaz içerisinde daha duracağını öngörüyoruz. Zaten öngördüğümüz şekilde son 3 haftada seyretti müsilaj patlaması ama yaz ilerledikçe muhakkak oksijen faturası kesecek umuyoruz ki bunu yüzeyde kessin. Bu yerine konulabilir geri ödeyebileceğimiz bir kredi olur öyle söyleyeyim. Dibe çökmemesi en büyük amacımız" ifadelerini kullandı. 

    '120 metreden örnek alındı'

    Yücel, özel bir cihazla sediman karotu örneği çıkardıklarını ve bunun ilk olduğunu dile getirerek "Bir arşiv niteliğinde. Marmara'nın dip sedimanının belki 20-25 santimetresi siyah alt tarafı daha kahverengi. Benim ilk görüşüm üstteki kısım Marmara'nın daha kirli olduğu ve oksijenini kaybetmeye başladığı yıllara tekabül ediliyor. Üst tarafta daha temiz olduğu yıllara tekabül ediyor. Buna bakacağız tabi veriler bunu gösterecek. İlk izlenim olarak bunu paylaşıyorum. Bunlar arşiv. Çevresel tarih arşivi. Çok kıymetli özellikle derin sudan alınan, 1210 metreden alınmış örnekler" dedi. 

    Etiketler:
    ODTÜ, müsilaj, Marmara Denizi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    3. Bagram Üssünü basına açan Afgan komutan Kohistani, Amerikan askerlerinin geride en az 3 milyon 500 bin adetlik envanter bıraktığını söyledi. Amerikan ordusu, ayrıca binlerce sivil araç ve yüzlerce zırhlı araç bıraktı.
    ABD askerlerinin terk ettiği Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nün görüntüleri
    Karikatür
    NATO'dan İngiliz gemisinin yol açtığı hadiseyle ilgili açıklama: Karadeniz'deki varlığımızı sürdüreceğiz
    İstiklal Caddesi
    Türkiye'de en yüksek gelir, en yüksek gelir eşitsizliği oranı nerede?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet