Rusya’daki Karimskiy Yanardağı, sütun biçiminde kül fırlattı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın Kamçatka İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, Karimskiy Yanardağı deniz seviyesinden 1 kilometre kadar yüksekliğe kül fırlattı. Küller kuzeydoğu yönüne dağıldı. Külün dağıldığı bölgede yerleşim yerlerinin olmadığı belirtildi.

Yetkililer yerleşim yerlerine külün ulaşmadığını da kaydetti.

Volkanın bulunduğu bölgede uluslararası yolcu uçaklarının geçişine izin verilmiyor.

Yüksekliği 1536 metre olan Karimskiy, Kamçatka’daki en aktif yanardağlardan biri.