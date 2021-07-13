Emine Erdoğan: Marmara'mızı yeniden temiz ve masmavi görmek hepimizi çok mutlu etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Marmara Denizi'nde gerçekleştirilen müsilaj temizleme çalışmalarıyla ilgili olarak "Marmara'mızı yeniden temiz ve masmavi görmek hepimizi çok mutlu etti" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi kıyısından çekilen bir fotoğrafa yer verdi.

Erdoğan, "Marmara’mızı yeniden temiz ve masmavi görmek hepimizi çok mutlu etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere, yüzeyden diplere doğru müsilajın kısa sürede temizlenmesinde üstün bir gayret ortaya koyan herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Marmara’mızı yeniden temiz ve masmavi görmek hepimizi çok mutlu etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere, yüzeyden diplere doğru müsilajın kısa sürede temizlenmesinde üstün bir gayret ortaya koyan herkesi tebrik ediyorum. pic.twitter.com/NVUxQXJX7V — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 13, 2021

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