Emine Erdoğan: Marmara'mızı yeniden temiz ve masmavi görmek hepimizi çok mutlu etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi kıyısından çekilen bir fotoğrafa yer verdi.
Erdoğan, "Marmara’mızı yeniden temiz ve masmavi görmek hepimizi çok mutlu etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere, yüzeyden diplere doğru müsilajın kısa sürede temizlenmesinde üstün bir gayret ortaya koyan herkesi tebrik ediyorum" dedi.
Marmara’mızı yeniden temiz ve masmavi görmek hepimizi çok mutlu etti.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 13, 2021
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere, yüzeyden diplere doğru müsilajın kısa sürede temizlenmesinde üstün bir gayret ortaya koyan herkesi tebrik ediyorum. pic.twitter.com/NVUxQXJX7V
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