ABD’nin Utah eyaletinde yaban hayatı yetkilileri, eyalet genelinde yüksek rakımlı göllere havadan balık bıraktı. Göllere araç ve diğer yöntemlerle ulaşım sağlanamadığı için böyle bir yola başvurulurken, tek uçuşta 35 bin balık bırakılabiliyor.

Utah Yaban Hayatı Kaynakları Hizmeti tarafından balıkların göle bırakılmasına yönelik yapılan açıklamada, "Hava onların düşüşünü yavaşlatır ve yaprak gibi düşerler. Daha yavaş düşüş, balığın hayatta kalmasını sağlar. Balıklar daha büyük olsaydı, hayatta kalma oranı bu kadar yüksek olmazdı" denildi.

ABD’de göllere havadan binlerce balık bırakıldı: Hayatta kalma oranları en az yüzde 95 https://t.co/mxFK3xR0nt pic.twitter.com/fkgx3XGw5N — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 13, 2021

Eyalette 1950’lerin ortalarından beri havadan balık bırakmada yönetimine başvurulduğu, hayatta kalma oranının yüzde 95 ila 99 arasında olduğu ifade edildi.