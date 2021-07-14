Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde ilk 20 metrede artık müsilaja rastlanmıyor, sonraki 10 metrede müsilaja rastlanıyor

Kurum, "Orta kademede müsilaj sıkışmış durumda. Bilim insanlarımız Marmara Denizi'nde yeni bir müsilaj oluşumunu beklemediklerini ifade ediyorlar" ifadesini kullandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmara Denizi'yle ilgili yaptığı açıklamada "İlk 20 metrede artık müsilaja rastlanmıyor. Sonraki 10 metrede müsilaja rastlanıyor" dedi.
Kurum, "Orta kademede müsilaj sıkışmış durumda. Bilim insanlarımız Marmara Denizi'nde yeni bir müsilaj oluşumunu beklemediklerini ifade ediyorlar" ifadesini kullandı.
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