Tarkan: Flamingoların ölümü kader değil, bir katliam

Tuz Gölü'nde yaşanan flamingo ölümlerine ilişkin Tarkan "Kader değil, katliam" yorumunu yaptı.

Flamingolara ilişkin Instagram'da bir paylaşım yapan Tarkan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Flamingoların ölümü kader değil, bir katliam.

Türkiye’de onlarca yıldır ısrarla sürdürülen yanlış sulama politikası bir çok gölümüzü susuz bıraktı, kuruttu. Tuz Gölü’ne ulaşan tüm su kaynaklarının engellendiği, tuz gölünün de kuruduğu gibi. Gölün kurumasıyla beraber flamingolar da yaşamını yitirdi.

Güzel ülkemizin doğası dört bir yandan hızla yok ediliyor. Çok yazık. Bu gidişata dur dememiz, bu katliamlara son vermemiz, doğamızı korumamız gerek."

Bu gönderiyi Instagram'da gör Tarkan (@tarkan)'in paylaştığı bir gönderi

Aksaray Fotoğraf Sanatçıları Derneği Başkan Yardımcısı Fahri Tunç, "Bu yıl 5 bin flamingo kuluçkadan çıktı. Ancak gölü besleyen su kanallarının önü bentler çekilerek kesildiği için yavru flamingolar öldü. Bu bir katliamdır'' açıklamasını yapmış ve sosyal medyada yayınlanan görüntülere tepkiler gelmişti.

Konya Valiliği Tuz Gölü'ndeki flamingo ölümleriyle ilgili araştırma ve soruşturma başlatıldığını açıklarken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tuz Gölü'nü korumak için tüm adımları attıklarını belirterek, "Yavru flamingoların ölüm haberi hepimizi üzdü" demişti.