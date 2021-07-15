Erciş'te temmuz ayında kar yağdı

Erciş'te öğle saatlerinde etkili olan yağmurdan sonra 20 kilometre uzaklıktaki Kocapınar Mahallesi'nde kar yağışı başladı.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre kısa süre etkili olan kar, zeminde kısmen tuttu. İlçede yaşayanlar, temmuz ayının ortasında kar yağmasına şaşırdıklarını belirtti. Yollarda olan sürücüler de cep telefonu kamerasıyla kar yağışını görüntüledi.