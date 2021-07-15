ABD’nin İklim Değişikliği Temsilcisi: Putin, sera gazı salımlarının ölçülmesi için uyduların kullanılmasını önerdi

ABD’nin İklim Değişikliği Özel Temsilcisi John Kerry, Rus Kommersant gazetesine demecinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptıkları telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin şunları söyledi: “Devlet Başkanı Putin’in, olası işbirliğimize dair bir dizi teklifi vardı. Bunlardan birisi, uyduların yardımı ile bilgi toplamakta işbirliği yapmamızdı. Bu şekilde bir işbirliği, sera gazı salımları bakımından çok bilgilendirici olabilir, zira insanların taahhütlerine ne denli bağlı kaldıklarını bu şekilde anlayabiliriz.”

«Мы просим Россию стараться изо всех сил». Спецпредставитель президента США Джон Керри о перспективах сотрудничества по климату: https://t.co/fXkMNydsVz — Коммерсантъ (@kommersant) July 15, 2021

​Kerry, bu nedenle Rusya Devlet Başkanı’nın söz konusu teklifine olumlu baktığını ve kendisine, ‘bunun çok detaylı bir biçimde değerlendirmeye değecek bir teklif olduğunu’ söylediğini belirtti.

Kerry’nin anlattığına göre Rusya lideri Putin, enerji kaynaklarının değiştirilmesi ile karbondioksit salımının azaltılması ve ağaçlandırma gibi pek çok alanda ABD ile işbirliği yapabileceklerini kaydetti.

ABD’nin İklim Değişikliği Özel Temsilcisi şöyle devam etti: “Rusya Devlet Başkanı genel olarak çok pozitif bir dizi fikir öne sürdü, ayrıca (iklim değişikliği) zirvemizde söylediklerini çok açık bir biçimde teyit etti ve 2020-2030 döneminde harekete geçmememiz gerektiği de dahil olmak üzere değerlendirmelerime katıldığını belirtti.”

Kuzey Kutup Bölgesi’ndeki menfaatler ve çığır açacak yeni teknolojiler

Kerry ayrıca, Rusya ile sadece sera gazı salımlarının ölçülmesi için uyduların kullanılmasında değil; Kuzey Kutup Bölgesi’nde her iki tarafın menfaatlerinin karşılanması ya da karbonun gömülmesine olanak verecek çığır açan teknolojiler geliştirilmesi gibi alanlarda da işbirliği yapabileceklerini belirtti.

Kerry şunları da ekledi: “Demek istiyorum ki bir şeyler yapmayı deneyebileceğimiz alanlar mevcut. Bana göre çözümün anahtarı da bu. Devlet Başkanı Putin, işbirliği yapabileceğimiz alanlara ilişkin tekliflerinden bazılarını öne sürerek çok ileri görüşlü davrandı.”