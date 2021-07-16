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    Kanal İstanbul alanı

    Kanal İstanbul planları itirazlar üzerine değişti: Tayakadın ve Yeniköy tekrar planlandı

    © İHA / AHMET FARUK SARIKOÇ
    Çevre
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/cevre/202107161044986176-kanal-istanbul-planlari-itirazlar-uzerine-degisti-tayakadin-ve-yenikoy-tekrar-planlandi/

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kanal İstanbul’un çevresine kurulması planlanan Yenişehir için hazırladığı imar planlarını itirazlar üzerine tekrar değiştirdi. Yeniköy Mahallesi’nden geçecek 55 metre genişliğindeki yol 25 metreye indirildi.

    Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Kanal İstanbul'un çevresine kurulacak Yenişehir'in, yapılaşmış mülkiyetli alanlardan oluşan ilk 3 etabı için hazırlanan ve 25 Mart 2021 tarihinde onaylanan imar planlarına, askı sürecinde yapılan itirazların bir kısmı uygun bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı itirazlar üzerine imar planlarını revize ederek 16 Temmuz itibari ile yeniden askıya çıkardı.

    55 metrelik yol 25 metreye düşürüldü

    Plan açıklama raporunda, Yeniköy ve Tayakadın’n yerleşik alan merkezlerinde ulaşım kurgusunun revize edilerek yerleşim dokusunun korunmasının sağlandığı belirtildi.

    Tunç Soyer
    © İHA / HALİL KARAHAN - SALİH YILMAZSOY
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    Yeniköy mahallesindeki yerleşik alanların, Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yeniden değerlendirilip yeni kullanım kararları ve ulaşım şeması oluşturulduğu kaydedildi.

    Tayakadın mahallesi merkezinden geçen 55 metrelik yol güzergahının, yerleşik alan merkezindeki mevcut konut dokusu korunacak şekilde revize edildiği aktarıldı.

    Tayakadın'ın kuzeyine konumlandırılan üniversite alanının bir kısmı açık ve kapalı spor tesisi olarak planlandı. Yeniköy Mahallesi'nden geçen 55.50 metre genişliğindeki yol 25 metre olarak değiştirildi.

    Ağaçlandırılacak alanlar mezarlık olabilecek

    Yeni plana göre yerleşik alanların etrafında ek ağaçlandırılacak alan ve kullanım kararları belirlendi. Ağaçlandırılacak alanlar görüş alınmak kaydıyla mezarlık olarak kullanılabilecek. Bu alanlara emsal 0.10, ibadet yeri hariç yükseklik 9.50 metre yapılanma koşullarında bağımsız birim alanı 250 metrekareyi geçmemek kaydıyla defin işlemleri için idari tesis binaları, güvenlik binası, morg, gasilhane, otopark yapılabilecek.

    © AA / Uğur Subaşı
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    Planlama alanına 53 bin 648 metrekarelik ‘günübirlik tesis alanı’ eklendi. Bu alan, kıyı kenar çizgisinin sahil şeridinin ikinci 50 metresinin içinde planlandı.

    Günübirlik tesis alanında;  kamping ve konaklama üniteleri içermeyen duş, kafe-bar, golf alanları, fuar, su oyunları parkı, 20 metrekareyi geçmeyen sergi ve satış alanları öngörüldü. Emsal 0.20, yükseklik 4.50 metre olarak belirlendi.

    Kanala baraj koruması

    Kanal ile ilgili plan notlarında düzenleme yapılarak ‘Su yolu alanı, baraj alanı; kanal koruma alanı da baraj mutlak koruma alanı niteliğinde ve kullanım amacı olarak da eşdeğer niteliktedir’ notu eklendi.

    Kanal İstanbul alanı
    © İHA / AHMET FARUK SARIKOÇ
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    Yapılan değişiklik ile son duruma göre 1. etabı oluşturan yaklaşık 40 milyon metrekarelik alanın 16 milyon 300 bin metrekaresinde konut, ticari birim, otel, yat limanı gibi inşaat faaliyetleri yürütülecek. 23.7 milyon metrekarelik alanda da eğitim alanları, yeşil alan, sağlık tesisi, ibaret alanı, yol, kanal ve orman olacak.

    ‘Kanal’ için 4 milyon 799 bin metrekare ayrıldı. Daha önceki planda 112 bin 907 kişi olarak öngörülen nüfus 113 bin 974 kişiye çıktı.

    Yerleşik alan içinde kalan sosyal donatı alanları plana işlendi. Kamu ve özel mülkiyetler tarafından uygulama yapılabilmesine olanak tanımak ve uygulamada oluşacak belirsizlikleri engellemek amacıyla ilgili plan notları iptal edildi.

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    Etiketler:
    Yeniköy, itiraz, Plan, Kanal İstanbul, Türkiye
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