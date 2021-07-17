Kulis: Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul'un ne kadar çevreci bir proje olduğunu vatandaşa anlatın' talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti MYK toplantısında Kanal İstanbul’un ne kadar çevreci bir proje olduğunun halka çok iyi anlatılmasını istediği belirtildi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Kanal İstanbul projesinde yer alan, yaban hayatını korumak ve yaban hayvanlarından kaynaklı trafik kazalarının önüne geçmek için yapılacak 'ekolojik köprü' ile ilgili değerlendirmeler yapılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kurmaylarına 'Kanal İstanbul’un ne kadar çevreci bir proje olduğunun vatandaşa anlatılması' yönünde talimat verdiği öğrenildi.

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre MYK toplantısında, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan bir sunum yaptı. Sunumda 5 bin kişinin katıldığı ankete yer verildi.

Ankete göre, 'Çevreye en duyarlı parti hangisi?' sorusuna vatandaşların yüzde 38'i AK Parti, yüzde 20’i ise CHP cevabını verdi. Katılımcıların yüzde 34'ü ise aynı soruyu 'hiçbiri' diye cevapladı. Muhalefetin otoyollara yönelik eleştirilerin de gündeme geldiği sunumda, otoyolların sadece ulaşımın rahatlamasını sağlamadığı, çevreye de katkısı olduğu, 90 milyon ton karbon salınımını engellediği belirtildi.

Ayrıca, ‘ücretli poşet’ uygulamasının getirilmesiyle yüzde 90 oranında tasarruf sağlandığı da ifade edildi.