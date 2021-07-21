Bakan Pakdemirli, Marmara Denizi'nde dalış yaparak hayalet ağ çıkardı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, farkındalık oluşturmak için Marmara Denizi'nde dalış yaparak, balıkçıların avlanmak için attığı; ancak çeşitli nedenlerle denizde kalan 'hayalet ağlar'ı topladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'hayalet ağ' olarak adlandırılan terk edilmiş ağlar için farkındalık oluşturmak adına Marmara Denizi'nde özel dalış gerçekleştirdi. Programa Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı.

Dalış öncesi Pakdemirli’ye başarılar dileyen Bakan Kurum, "Hakikaten çok önemli bir süreci yürütüyor, bize de destek oluyor. Bu Marmara Denizimiz adına 7 ilimizi kapsayan bütün bölge için önemli. Kendisini seviyoruz ve destek oluyoruz" dedi.

© DHA Denizdeki hayalet ağları çıkaran Bakan Pakdemirli, "Hayalet ağların çıkarılması, denizlerimizin temizliği özellikle Marmara Denizimizin temizliği açısından son derece önemli" dedi.

"İster istemez bu ağlar aşağıda birikim yapıyor, farklı deniz canlılarının oluşmasına sebebiyet veriyor ve gelen giden tüm canlıların orada takılmasına ve ciddi bir deniz çöplüğü yaratmasına sebep oluyor" ifadesini kullanan Pakdemirli, şöyle devam etti: