6 kişinin yaşamını yitirdiği Rize'ye sel ve heyelan uyarısı

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Rize'ye bir kez daha sel uyarısında bulundu. Kuvvetli sağanak yağış beklendiğini belirterek sel ve heyelan riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Rize'de geçen hafta yaşanan sel felaketinde 6 kişi yaşamını yitirdi. Selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada Rize'de bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Yağışların yerel ve çok kuvvetli ve yer yer şiddeti metrekareye 70 ila 100 kilogram arasında olması beklendiğinden oluşması muhtemel sel, su baskını ve heyelanlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı" denildi.