5 gün boyunca saz kedisini görüntüledi: ‘Çığlık atmamak için kendimi zor tuttum’

Türkiye'de nesli tehlike altında olan yaban hayvanları arasında yer alan saz kedisi Adana'da görüntülendi. Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı İdris Ölmez, 5 gün boyunca izlediği saz kedisini kayda aldı. Ölmez, "Muhteşem bir tür. Göz göze geldiğimizde aramızda 10-15 metre vardı, çığlık atmamak için kendimi zor tuttum" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nde doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı olan ve 2007 yılından bu yana Türkiye'de yaban hayatını görüntüleyen İdris Ölmez, 2020 yılında saz kedisini görüntüleme kararı aldı.

Ölmez, fotokapan kurarak yaklaşık 1.5 ay saz kedisi ile ilgili veri topladı. Pandeminin başlaması ile çalışmalarına ara veren Ölmez, kısıtlamaların kalkmasıyla Adana'ya gidip, belirledikleri alanda kamuflaj kurarak saz kedisini beklemeye başladı.

3 ve 5 günlük iki denemesinde başarısız olan Ölmez, aylar sonra tekrar Adana'da aynı bölgede kamp kurdu. Ölmez, 3'üncü denemesinde ilk gün akşam saatlerinde çalıların arasında saz kedisini gördü.

Ölmez, ardından bölgede 5 gün boyunca saz kedisini izleyip, her anını görüntüledi.

‘3 kez gittim, ilk ikisinde boş döndüm’

İdris Ölmez, "İlk olarak özelliklerini, ön bilgilerini araştırıp, kendime notlar aldım. Hazırlığımı tamamlayarak en kolay Adana'da bulacağımı hesaplayarak oraya gittim. Geçiş noktalarına fotokapanlar kurduk, fotokapan verilerine göre bölgelerde kamufle oldum. 3 kez gittim, ilk ikisinde boş döndüm. Son gittiğimde daha hazırlıklıydım. Çadırımı kurdum, kamufle oldum. Saz kedisi ülkemizde nesli tehlike altında olan, nadir görülen muhteşem bir tür. İlk gittiğim gün, gizlenme ağımı kurup beklemeye başladım” dedi.

‘Saz kedisini 5 gün izledim. Gün ışığında görmek daha güzeldi’

Ölmez sözlerine “İlk gün sabah gelmedi. Akşam karanlığında çalıların arasında iki ışık parladı. Bölgede çakal ve farklı türler de var, o nedenle ilk başta çakal zannettim. Yakınlaşınca saz kedisi olduğunu fark ettim. Devam eden günlerde saz kedisini 5 gün izledim. Gün ışığında görmek daha güzeldi" diye devam etti.

‘Göz göze geldiğimizde aramızda 10-15 metre vardı’

Ölmez, "Kediler ürkek olduğu ve koku alma duyuları geliştiği için çok iyi gizleniyordu, ne kadar gizlenme ağının içinde olsak da kokumuzdan hissediyordu. Göz göze geldiğimizde aramızda 10-15 metre vardı, çığlık atmamak için zor tuttum kendimi” dedi.