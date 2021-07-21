Yüksekova'daki balık ölümlerinin sebebi ne?

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Nehil sazlığında yaşanan balık ölümleri endişeye neden oldu. Veteriner Hekim Kaçan, "Hava sıcaklığının artmasına bağlı debinin azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla suyun durgun olduğu bölgelerde balık popülasyonu fazla olduğu için buralarda oksijen yetersizliğinden balık ölümleri meydana geliyor" dedi.