Araştırma: Erkekler kadınlardan daha fazla çevre kirliliğine neden oluyor

İsveç merkezli araştırma şirketi Ecoloop’un araştırmasına göre, erkekler ve kadınlar neredeyse aynı miktarda para harcıyor ama erkeklerin harcamaları kadınlarınkinden yüzde 16 daha fazla çevre kirliliğine neden oluyor.

İsveç merkezli Ecoloop şirketi araştırmacılarının, çevre kirliliğine sebep olan emisyonun cinsiyetler arasında farklılaşan oranlarına ilişkin yeterince araştırma olmadığı düşüncesinden yola çıkarak yaptıkları araştırmada, erkeklerin kadınlardan daha fazla çevre kirliliğine sebep olduğu ortaya çıktı. Araştırmacılar, iklim krizini yenmek için atılacak adımlarda cinsiyet faktörünün de göz önüne alınması gerektiğini düşünüyor.

Medyascope'dan İlayda Öykü Biberoğlu'nun derlemesine göre, araştırmada İsveç’teki bekar erkek ve kadınların harcamaları karşılaştırıldığında, her iki grubun toplam harcamaları neredeyse aynı seviyede olduğu görüldü. Öte yandan, araştırmaya göre erkeklerin arabaları için yaptıkları yakıt harcamaları çevre kirliliğine daha çok katkıda bulunuyor.

© DHA Yüksekova'daki balık ölümlerinin sebebi ne? , hem erkeklerin hem de kadınların sebep olduğu toplam emisyon oranlarının yarısından fazlasını oluşturuyor. Araştırmacılar, et ve süt ürünleri kullanmak yerine bitki bazlı gıdalar tüketmenin ve uçak veya araba kullanmak yerine trenle seyahat etmenin, emisyon oranını en az yüzde 40 azaltacağını söylüyor.

Ecoloop araştırma şirketinden Annika Carlsson Kanyama, “İklim krizini ilgilendiren politikalarda, cinsiyet faktörünün dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Kanyama’ya göre araştırma sonucu ortaya çıkan harcama biçimleri aslında oldukça klişe. Çünkü araştırmaya göre kadınlar daha çok ev dekorasyonu, sağlık ve giysilere harcama yaparken, erkekler ise yakıt, yemek, alkol ve tütüne daha fazla para harcıyor.

Araştırmacılar, kişisel emisyonları azaltmak için beslenme rutininde ve tatil alışkanlıklarında değişiklik yapmanın hiçbir ekstra harcama gerektirmediğine dikkat çekerek çevre kirliliğine daha az katkı sağlamanın aslında çok kolay olduğunu ifade etti. “Elektrikli araba satın almak çevre kirliliğiyle savaşmak için verebileceğiniz en duyarlı karar ancak her seçiminizde ekstra para harcamanız gerekmiyor” diyen araştırmacılar, alışkanlıkları çevre dostu hale getirmenin kolay, masrafsız ve ulaşılabilir olduğunu belirtti.

2017’de yapılan bir araştırma, bireylerin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda sağlayabileceği en büyük faydanın daha az çocuğa sahip olmak, daha az araba kullanmak ve uçakla daha az seyahat etmek olduğunu göstermişti. 2010 ve 2012 yıllarında yapılan araştırmalar da erkeklerin kadınlardan daha fazla enerji harcadığını ve daha fazla et yediğini kaydederek, erkeklerin daha yüksek emisyona yol açtığını ortaya koymuştu.