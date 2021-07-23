Edremit sahilinde hortum: 3 kişi yaralandı

Balıkesir Edremit’te, akşam saatlerinde dakikalar içinde başlayan rüzgar kısa sürede hortuma dönüştü.

2 dakika sahilde plaj bölgesinde etkili olan hortum şemsiyeleri ve şezlongları uçurdu. Yaşanan panik sırasında 3 kişi uçan cisimlerin çarpması sonucu hafif yaralandı.

Yaralılar müdahale bölgeye sevk edilen 112 ambulanslarında yapıldı. Yaşanan hortum ve yaşanan panik anları ise kameralara böyle yansıdı.