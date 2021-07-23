Piknikçilerden geriye çöp yığınları kaldı: ‘Doğayı bu şekilde görmek istemiyorum’

Sarıyer'de piknik yapmak için ormana gidenler çöplerini bırakarak ayrıldı. Çöpleri görenler duruma tepki gösterdi. Ailesiyle piknik yapmaya gelen Sultan Sürmelioğlu "Ben doğayı böyle görmek istemiyorum. Güzel bir çevre istiyorum” diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Sarıyer'de ormana gidenler çöplerini bırakarak ayrıldı. Çöpleri görenler ise duruma tepki gösterdi.

9 günlük Kurban Bayramı tatilindekiler, sahillere ve piknik alanlarına akın etti. Tatildekilerin yoğun ilgi gösterdiği yerlerden biri de Sarıyer Kısırkaya Sahil Piknik Alanı oldu.

Ailesiyle piknik yapmaya geldiğini söyleyen Şahin Aslan, "Buraya ilk defa ailemizle birlikte piknik yapmaya geldik ama şu manzara içinde biz pek mutlu olmadık. İnsanlar geliyorlar buraya, piknik yapıyorlar. Aileleri ile birlikte eğleniyorlar. En azından yaptıkları pikniğin anlamı olsun diye bu pislikleri toplayıp o şekilde gitseler çok daha iyi olur. En azından bir dahaki gelişlerinde nasıl bıraktılarsa öyle bulmaları açısından... İnsanların bu şekilde burayı bırakmaları pek hoş değil. Belediye buraya bakıyor mu, bakmıyor mu bilmiyorum. Belediye de bir el atarsa çok seviniriz" diye konuştu.

Sultan Sürmelioğlu ise "Ben doğayı böyle görmek istemiyorum. Güzel bir çevre istiyorum. Çocuklarımızın geleceği için güzel bir doğa istiyorum" dedi.

Sedat Yenice ise, "Çöpleri atanlar hakkında kötü bir şey söyleyemiyorum, eğitim şart. Yönlendirmek lazım. Acaba biz çıkıp şu çöpleri toplasak, bizi gören birkaç kişi etkilenip bize katılır? Artık bu boynumuzun borcu oldu. Biraz elimizden geldiği kadar şurayı toplamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.