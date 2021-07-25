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    Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Rize ve Arhavi'de incelemelerde bulundu

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    Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Doğu Karadeniz'de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin, bugüne kadar aldıkları tedbirlerin ötesinde bölgede aşağı yukarı 700 milyon liraya varan yatırım seferberliği daha başlatacaklarını söyledi.

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rize ve Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen sel ve heyelan alanlarını helikopterle havadan inceledi.

    Daha sonra Arhavi ilçe merkezinde incelemelerde bulunan Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların hızla sürdüğünü, gece saat 1 itibariyle de Arhavi ilçesinin yüzde 70'ine içme suyu verilecek şekilde DSİ'nin gerekli tahkimatları yaparak İlbank yetkililerine teslim ettiğini ve ilçeye su verilmeye başlandığını aktardı.

    Pakdemirli, hem Rize hem de Artvin'de özellikle tarım alanları ve kapalı köy yollarıyla alakalı genel olarak hasar tespitleri ve üst havzalarda bugüne kadar yaptıkları ve bundan sonra da yapmaları gereken çalışmalarla ilgili havadan bazı incelemelerde bulunduklarını ifade etti.

    Neredeyse her derede DSİ'nin ve farklı kurumların yaptığı çok sayıda çalışma olduğunu vurgulayan Pakdemirli, bundan sonra da yapılacak işler olduğunu dile getirdi.

    Pakdemirli, her afetin bir ders olduğuna ve yeni yeni dersler çıkartılması gerektiğine işaret ederek, derelerde uygulayacakları yönteme ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Çok basit şekilde 'sel tırmığı' diye ifade edebileceğim, aynı tırmığın ucunun tuttuğu gibi derede akan çeri çöpü tutabilecek sistemler geliştirebileceğimize dair genel bir, sabahki toplantımızda, kanaat elde edindik. Bunu çok hızlı bir şekilde sahada uygulamaya alıyor olacağız. Bugüne kadar almış olduğumuz tedbirlerin ötesinde bölgede aşağı yukarı 700 milyon liraya varan bir yatırım seferberliği daha başlatıyor olacağız. Dünle bugün arasında büyük fark var, yani aşağı yukarı 15-20 yıl öncesinde bir tane afatla uğraşırken, bugün üç afatla uğraşıyoruz. Yani Türkiye çapında meteorolojik olaylar 2002'de 300 civarındayken bugün 984 afatla uğraşmak durumundayız."

    Pakdemirli, salı günü bölgede yağış beklendiğine dikkati çekerek, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

    Trabzon'dan Hopa'ya kadar bölgede 75 ila 150 kilogram yağış beklendiğine dikkati çeken Pakdemirli, "Bu yağış belki geçen hafta almış olduğumuz yağışların bir miktar altında olabilir ama toprağın doygun olduğunu ve geçirgen olduğunu unutmayalım. Bundan dolayı bu yağışların da sel getirebileceğini, salı gününden itibaren başta bölge halkı olmak üzere çok dikkatli olmamız gerektiğini de tekrar ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

    Pakdemirli, son 5 senede 110 tersip bendi, 6 moloz bariyeri yaptıklarını anımsatarak, açıklama yaptığı alandaki tersip bentlerini de göstererek bilgi verdi. Çalışmaları hızlandıracaklarını, fore kazık mantığı ile yapılabilecek çok basit bir kazıklama sistemiyle yeni bir tersip bendine de gelecek günlerde başlanacağını açıklayan Pakdemirli, "Burada 115'in üzerinde bu tesisten yapıldı. Son 1 ay içerisinde de 9 tane bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.

    Pakdemirli, bundan sonrası için alacakları çok tedbirler olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu: "Çaylık alanların kimyevi gübredense organik ve organomineral gübre ile gübrelenmesi konusunda da teşvik edecek çalışmaları hızlandırma kararını iç bünyemizde aldık. Tarım sigortalarımız var biliyorsunuz. Özellikle heyelan maksatlı bunların TARSİM sigortasının tüm çaylıklarda geçerli olabilmesi maksadıyla da bundan sonrasındaki heyelanlar için bir çalışma başlattık. Çaylıklarda, çaya alternatif bitki ve fidan dikme konusunda da teşvik edici fide ve fidan veriyor olacağız. Doğaya rağmen değil, doğaya uyumlu bir tarım modeline geçmemiz gerektiğini her defasında söylüyoruz."

    Koruma ve kullanma dengesinin önemine dikkati çeken Pakdemirli, şöyle devam etti: "Elbette buradaki vatandaşımız çay üretimine devem edecek, elbette buradan bir gelir sağlayacak, bölgenin en önemli gelir kaynaklarından bir tanesi ama koruma kullanma dengesine de mutlaka sahip çıkıyor olmamız gerekiyor. Çünkü burada bizim bir yandan ekmek kapımızın, kazanç kapımızın hayatımızın sonu olmaması gerekir diye düşünüyoruz. Burada tarım, orman ve su alanlarında, özellikle bu havza bazında entegre bir anlayış modeli, bir mikro havza modeli getirmemiz konusunda tüm arkadaşlarla hemfikir kaldık. Tüm bu çalışmaların yani bugün yaraların sarılması maksadıyla yapılan çalışmaların ötesinde özellikle farklı farklı çalışmalar yaparak da orta, uzun vadede özellikle sel ve taşkınlara sebebiyet veren unsurların mümkün mertebe ortadan kaldırılması, kalkmıyorsa da bunların DSİ ve diğer kamu kurumları vasıtasıyla daha fazla yatırım yapılarak da vatandaşımızın konforunun en ağır meteorolojik koşullar da dahi olsa bozulmamasının sağlanması ana amacımızdır."

    Pakdemirli, bir gazetecinin, "Selin bilançosu belli oldu mu, tarım alanları açısından durum nedir?" sorusu üzerine, hasar tespit çalışmaların salı günü biteceğini anımsatarak, "Hasar tespitlerimiz bittikten sonra tam bir şey söyleyebilirim ama selin verdiği toplam coğrafyaya hasar itibariyle, çaylıklardaki hasar o kadar büyük gözükmüyor ama salı günü tahmin ediyorum bu konuyla ilgili açıklama yapabileceğiz gibi gözüküyor" dedi.

     

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