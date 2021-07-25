Hatay'ın Antakya ilçesinde su seviyesinin düştüğü Asi Nehri’nde çok sayıda balık öldü.

Merkez Antakya ilçesi, Üzümdalı Mahallesi'nden geçen Asi Nehri'nde su seviyesinin düşmesi nedeniyle çok sayıda balık telef oldu.

Mahalle sakini Mustafa İnal, tarım arazilerinin sulanması için kurulan bent nedeniyle su seviyesinin azaldığını ve neredeyse her yaz aynı manzaranın yaşandığını kaydetti.

Su seviyesinin azaldığı Asi Nehri'nde çok sayıda balık öldü https://t.co/yycYqjFMlV pic.twitter.com/DvMxmIBX0H — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 25, 2021

İnal, nehre bırakılan atık suların da balıkların zehirlenip ölmesine neden olduğunu ileri sürdü.