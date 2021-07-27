Develi ilçesine bağlı Öksüt Mahallesi'nde dağlık alanda 10 gündür mahsur kalan 4 keçiyi kurtarmak için Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama ve kurtarma ekipleri harekete geçti.
Dağlık alanda 10 gündür mahsur kalan keçileri itfaiye ekipleri kurtardı https://t.co/cO7cJP8Gsp pic.twitter.com/dOE1TChyVB— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 27, 2021
İhlas Haber Ajansı'na göre sarp dağlık alanda mahsur kalan keçiler, ekiplerin yoğun çalışması ile kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.
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