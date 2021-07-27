Çorlu Deresi simsiyah akıyor: Kokudan pencere açamıyoruz

Trakya'da kirliliğiyle gündeme gelen Ergene Nehri'nin önemli kollarından biri olan Çorlu Deresi, endüstriyel atıklar nedeniyle simsiyah akmaya devam ediyor. Derenin geçtiği Ergene’de İlçe Kent Konseyi Başkanı Ercüment Tuncay, halkın sıcak havanın da etkisiyle artan ağır koku nedeniyle pencere ve kapılarını açamaz hale geldiğini belirtti.

Ergene Nehri'nin en büyük kollarından biri olan ve Tekirdağ’ın Ergene ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nden geçen Çorlu Deresi simsiyah akıyor.

Endüstriyel ve evsel atıkların da dereye karışmasıyla derenin yaydığı ağır koku mahalleliyi cam ve kapı açamaz duruma getirdi.

Ergene Nehri zehir saçıyor

Ergene Kent Konseyi Başkanı Ercüment Tuncay, derenin özellikle havaların ısınmasıyla kokusunun daha da arttığını ve ilçenin tamamını etkilediğini söyledi.

'Sağlıklı bir Ergene'de yaşamak istiyoruz'

Kirlilik ve kötü koku nedeniyle vatandaşların çocuklarını dışarıya oynamaya göndermekte bile korku yaşadıklarını belirten Tuncay, “Ağır metal kokusu, ciğerleri yakan bir kokuyla karşı karşıyayız maalesef Ergene Nehrimizde. Bölgedeki mahalleler bu kokudan çok fazla etkileniyor" dedi.

Vatandaşların hem kanserojen etkiden hem de ağır kokudan dolayı şikayetçi olduğunu dile getiren Tunca, "Yetkililerin hiçbir şekilde bir adım atmamasına da vatandaşlar tepkili. Bizler Ergeneli vatandaşlar olarak bir an önce bu kokulardan uzaklaşmak ve sağlıklı bir Ergene’de yaşamak istiyoruz” sözlerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Ali Türk ise, “Derenin kokusu ayrı bir dert, bunun yanında etrafına da çöpler atılıyor. Birinden kurtulacağız derken bir de atılan çöplerle mücadele ediyoruz” diye konuştu.