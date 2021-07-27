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    Kanada'da termometrenin tüm zamanların sıcaklık rekoru 49.6 dereceyi görmesine koşut çıkan orman yangınları

    'Daha hiçbir şey görmediniz': Araştırmaya göre rekor kıran sıcak dalgalarının çok daha aşırıları çok daha sık vuracak

    © REUTERS / JR ADAMS
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    Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre iklim krizi nedeniyle gelecek 30 yılda rekor kıran sıcak dalgaları son 30 yıla kıyasla 2 ile 7 kat arası daha sık görülecek. Halihazırdaki sera gazı salımı eğilimi devam ederse, 2050 sonrasında rekor kıran sıcak dalgalarına 3 ile 21 kat fazla sıklıkla maruz kalınacak.

    Kanada ve ABD'yi vurarak yüzlerce can alan aşırı sıcak dalgası Küba'dan Kuzey İrlanda'ya, Kıbrıs ve Türkiye'den Antartika'ya dünyanın dört bir yanını kasıp kavururken, son yılların bu en yüksek hava sıcaklıklarının yeni normal haline geleceği ve aşırı hava sistemleriyle daha fazla karşılaşılacağı uyarısı yapıldı.

    Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre gelecek 30 yılda rekor kıran sıcak dalgaları son 30 yıla kıyasla 2 ile 7 kat arası daha sık görülecek.

    Halihazırdaki sera gazı salımı eğilimi devam ederse, 2050 sonrasında rekor kıran sıcak dalgalarına 3 ile 21 kat fazla sıklıkla maruz kalınacak.

    Araştırmacılar, en az 7 gün süren ve önceki rekorları çok çok aşan rekor kırıcı sıcaklık olasılığını hesaplamak için iklim modellemesini kullandı.

    Makalenin yazarlarından olan İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nden (ETH Zürih) iklim bilimci Erich Fischer, '2021'deki öldürücü rekor sıcaklara rağmen, bugünün ikliminde mümkün olan en yoğun sıcak dalgalarına yakın bir şeyin henüz görülmediğini, hele gelecek on yıllarda görülmesi beklenen sıcak dalgalarını hiç saymadığını' söyledi.

    İklim değişikliğine hazırlık yapan toplulukların böylesi aşırı sıcaklara hazırlıklı olması gerektiğini dile getiren Fischer, "Rekor sıcaklıklar veya yağışların ömrümüz boyunca yaşadıklarımızın çok ötesine geçtiği her sefer, genellikle bizim hazırlıksız olduğumuz ve hasarın en büyük olduğu zamandır" diye konuştu. 

    Geçen ay Kanada'da yüzlerce can alan sıcak hava dalgasında termometrenin gösterdiği 49.6 derece, ülkenin bundan önceki kaydettiği rekor olan 1937'deki sıcak hava dalgasından 4.6 derece yüksekti. 

    Fischer "Büyük marjlarla kırılan rekorları görürsek artık şaşırmamalıyız" dedi. 

    Araştırmaya göre sera gazı salımı çok sert şekilde kesilirse, ısı dalgaları olasılığı yüksek kalır, ancak rekor kırma olasılığı zamanla düşer.

    Reading Üniversitesi Ulusal Atmosfer Bilimleri Merkezi'nden iklim bilimci Rowan Sutton, araştırmayla ilgili "Aşırı hava olayları rekorlarının küçük değil, oldukça sıklıkla çok büyük marjlarla kırılmasını beklememiz gerektiğini gösteriyor" değerlendirmesini yaparak ekledi:

    "Hazırlıklılık halini geliştirmek, direnç ve elastikiyet oluşturmak ve toplumu daha önce hiç yaşanmamış koşullara uyarlamak için muazzam bir meydan okumayla karşı karşı olduğumuza ışık tutuyor."

    Araştırmanın yayımlanmasına koşut BM'ye bağlı Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin iki haftalık toplantıları da başladı.

     

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