Manavgat'taki yangında sera ve ağaçları yanan kadınlar, güçlükle sakinleştirildi

Manavgat Kavaklı, Sarılar, Kalemler ve Yeniköy Mahallelerindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede farklı noktalara yayılan yangında Kalemler ve Yeniköy Mahallesi boşaltıldı. Havanın kuru ve rüzgarlı olması nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı. Çok sayıda muz serası, ev tarım aletleri ve traktör yandı. Bir vatandaş ise ahırının yanmaması için yağmurlama sistemini çalıştırıp bölgeden ayrıldı. Vatandaşlar kanala inip elindeki hortum ve kovalarla alevlere müdahale etmeye çalıştı.

Yaşlı bir kadın su hortumu ile serasını koruma çabası içine girdi. Zeytin, narenciye arazilerinin zarar gördüğü yangında vatandaşlar çiftliklerinin yanmaması için büyük çaba sarf etti. Buna rağmen bazı seralar zarar gördü, hatta mezarlık dahi yandı. Vatandaşlar sulama kanalı kenarından yanan alanları endişeli gözlerle izledi. Ağlayan bir kadın yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Yeniköy’de devam eden yangına çok sayıda helikopter ve bir yangın söndürme uçağının müdahalesi devam ediyor.

'Böyle iş olur mu Allah'ım'

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangında, Kalemler Mahallesi’nde yanan evini görmeye gelen bir kadın, içeride hala yanan ve dumanı tüten evinin durumunu telefonla bir tanıdığına anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz kadın gözyaşları içinde, "Böyle iş mi olur Allah'ım? Böyle acı mı olur Allah’ım? Daha yanıyor, kalmamış bir şey, ne yapacağız? Hiçbir şeyimiz kalmadı. Nerede kalacağız? Nerede kalacağız? Dayanılır mı buna? Yavrumun çeyizleri, ciğerlerimin çeyizleri yandı" dedi.

Adı öğrenilemeyen kadın ve bir akrabası hayvanlarını bile kurtaramadıklarını, bir ağaçta bağlı durumda olan köpek ve inekle ahırda bulunan keçilerinin de yandığını gazetecilere gösterdi.

Kalemler Mahallesi’nde birçok ev yangın nedeniyle tamamen kullanılamaz hale gelirken, birçok evin tarihi taş ev olduğu görüldü.