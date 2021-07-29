Kozan'daki orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyor: Kurtarılan vatandaşlar Kozan’a sevk ediliyor

Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek devam ediyor. Yangından kurtarılan vatandaşlar; Kozan belediyesi, AFAD, UMKE, Kızılay ekipleri tarafından Kozan’da yakınlarının yanına, kalacak yeri olmayanlar ise öğrenci yurduna yerleştiriliyor.