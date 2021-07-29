AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Türkiye'nin farklı illerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Antalya'nın Manavgat ilçesi, Adana ve Osmaniye’de çıkan orman yangınlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "İlgili tüm kurumlarımız görev başında ve teyakkuz halindeler. 19 noktadaki yangın kontrol altına alındı” dedi.