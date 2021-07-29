Türkiye'deki yangınlar Kıbrıs'ta da hissedildi: Sokaklara kül yağıyor

Başta Manavgat olmak üzere Akdeniz Bölgesi'nde çıkan yangınlar Kıbrıs'ta da hissedildi. Özellikle adanın kuzeyindeki bölgelerde gökyüzünün renginin değiştiği ve kül yağışının görüldüğü belirtildi.

Türkiye’nin güneybatı sahillerindeki büyük yangınların etkisi Kıbrıs’ta da görülmeye başlandı. Başta adanın kuzey sahilleri olmak üzere birçok noktada atmosferde büyük yangınların izine rastlanıyor.

Gazete Duvar'ın haberine göre Kıbrıs’ın birçok kentinde yerel halk bugün sabah saatlerinden itibaren hava kirliliğinden mustarip. Birçok vatandaş özellikle sıcağın etkisiyle nefes almakta zorluklar yaşadığına işaret ediyor.

Kıbrıs’ta yayın yapan ‘Kathimerini’ gazetesine Rum yetkililerden ulaşan son bilgilere göreyse, Kıbrıs’ta gözlemlenen kirliliğin nedeni Türkiye’deki büyük orman yangınları. Türkiye’den yükselen dumanlar ve küller rüzgarın da etkisiyle geçtiğimiz saatlerde Kıbrıs’a ulaşmaya başladı.

Lefkoşa ile Girne'den Türkiye'deki yangınların dumanı görülürken bulutların zaman zaman kırmızı renge büründüğü gözlemlendi.

Öte yandan bulutların da etkisiyle bazı kentlerde yer yer is kokusu hissediliyor.

Büyük yangınların yarattığı atmosfer kirliliği Kıbrıs’ın kuzeyiyle beraber adanın güney kesimini de etkisini almış durumda. Yangının etkisi Lefkoşa ve Larnaka’nın gökyüzünde de kendisini belli etmeye başladı.