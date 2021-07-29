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    Muhittin Böcek

    Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: 34 mahalle zarar gördü, 18 mahalle tahliye edildi

    © Fotoğraf : Twitter/Muhittin Böcek
    Çevre
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    Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, Manavgat'taki yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, şu ana kadar 34 mahallenin zarar gördüğünü, 18 mahallenin tahliye edildiğini belirtti.

    Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat'taki yangın söndürme çalışmalarını yerinde izliyor.

    Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 213 araç ve 481 personel ile yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini belirten Böcek, “İçimiz, geleceğimiz yanıyor. Yaraları hep birlikte saracağız” dedi.

    Manavgat’ta çarşamba günü öğle saatlerinde başlayıp hızla yayılan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve büyükşehir personeli de Muhittin Böcek’in talimatları doğrultusunda çalışmalara destek vererek yaraları sarmaya çalışıyor.

    BirGün’ün ANKA'dan aktardığına göre, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’un Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlediği değerlendirme toplantısı çıkışında açıklamalarda bulunan Böcek, yangında şu ana kadar 34 mahallenin zarar gördüğünü, 18 mahallenin tahliye edildiğini belirtti.

    ‘Jeneratör takviyesi devam edecek’

    Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nün mahallelere su verme çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Böcek, “ASAT Genel Müdürlüğü'müz 14 kepçe, 1 ekskavatör, 13 arazöz ve 194 ASAT personeli ile sahada çalışıyor. 10 adet jeneratör ile mahallelere su verme çalışmaları sürüyor. Manavgat’ın 106 mahallesinden 37’sine şu ana kadar su verildi. 69 mahalleye de su verme çalışmaları sürüyor. Elektrik olmadığı için su vermekte zorlanıyoruz. Arazöz ve jeneratör takviyelerimiz devam edecek” dedi.

    'Diğer illerden takviye geliyor’

    Birçok ilden de yangını söndürme çalışmalarına destek olmak için personel ve araç takviyesi geldiğini söyleyen Başkan Böcek şu bilgileri paylaştı:

    “İstanbul’dan 10 araç 100 personel, Konya’dan 11 araç, Burdur’dan 8 araç, İzmir, Ankara, Mersin ve Isparta’dan 6’şar araç, Eskişehir ve Muğla’dan 3’er araç çalışmalara destek veriyor. Bölgede su en önemli ihtiyaçlar arasında yer alıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Daire Başkanlığımız su taşımak için 17 adet 400 litrelik vekto hizmeti aracı, 24 adet 100 litrelik su ve personel taşıma aracı, 2 adet paletli iş makinesi, bir adet Loder (makina taşıma tırı), 3 adet arazöz ve 66 personel ile takviye yapıyor. Ayrıca bir dozer daha Demre’den yola çıktı. Herkes elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor. Biz de bütün ekiplerimizle Manavgat Belediye Başkanı kardeşim ve daire başkanlarımız, ASAT ekiplerimiz, yani tüm personelimizle buradayız, burada olmaya da devam edeceğiz.”

    Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, ASAT, Sosyal Hizmetler, Çevre Sağlığı, Tarımsal Hizmetler, Sağlık İşleri, Muhtarlık İşleri kısaca tüm birimlerinin Manavgat’ta canla başla çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Böcek, yangından zarar gören vatandaşlara ve bölgede çalışan personele su, ayran, mobil aşevinden yemek dağıtımının sürdüğünü söyledi. Özellikle Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayvan Koruma ve Kontrol ekiplerinin sokak hayvanları, sahipli hayvanlar, büyük- küçükbaş ve yabani hayvanlar için bölgede çalışmalara başladığını belirtti.

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    Etiketler:
    Muhittin Böcek, Yangın söndürme, Tahliye, Orman yangını, Manavgat
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    Öte yandan Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, Oymapınar Barajı'nda mahsur kalan 10 vatandaşın kurtarıldığını açıkladı. AFAD da Manavgat'taki yangına ilişkin, Manavgat'taki yangında 3 vatandaşımız hayatını kaybetti açıklamasında bulundu.
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