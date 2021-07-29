Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, yangın hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "(Marmaris'teki orman yangını) Derhal soruşturma başlatılmış olup, yangın tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir" ifadeleri yer aldı.