AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den fidan bağışı çağrısı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, yangınlarla ilgili İstanbul'daki tüm ilçe belediyelerinden fidan bağışı yapmaları çağrısında bulundu.

Kabaktepe, Akdeniz ve Ege bölgeleri başta olmak üzere yurdun farklı noktalarında meydana gelen orman yangınları üzerine fidan dikim seferberliği yapılmasını istedi. Kabaktepe, İstanbul'daki tüm ilçe belediyelerine fidan bağışı seferberliği yapmaları yönünde çağrıda bulundu.

Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ormanlarımız için #birlikolmavakti diyerek bir kampanyaya öncülük eden Başakşehir Belediye Başkanımız Yasin Kartoğlu'nu tebrik ederim. İstanbul'daki tüm belediyelerimizi, ülkemizin dört bir yanında ciğerlerimize düşen yangına karşı birlik olmaya ve fidan bağışına davet ediyorum."