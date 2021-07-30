Tarım ve Orman Bakanlığı: Havada ne kullandığınız değil, yere ne kadar su attığınız önemlidir

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Biz burada son teknoloji diyoruz; insansız hava uçakları, insansız hava helikopterleri diyoruz hâlâ antikacı dükkânı gibi 1960'tan kalma uçakları kullanalım tarzında açıklamalar yapıyorlar. Bizim havada neyi uçurduğumuz değil, yere ne kadar su attığımız önemli olmalı” dedi.