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    Tarım ve Orman Bakanlığı, yangın söndürme konusundaki iddialara yanıt verdi

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    https://tr.sputniknews.com/cevre/202108011045117745-tarim-ve-orman-bakanligi-yangin-sondurme-konusundaki-iddialara-yanit-verdi/

    Tarım ve Orman Bakanlığı, “Yangın söndürme işinin özelleştirilmesi” diye bir şey olmadığını vurguladı.

    Ulusal ve sosyal medyada THK’nın yangın söndürme ihalelerinden dışlandığı gibi bilgilerin kasıtlı olarak yayıldığını bildiren Tarım ve Orman Bakanlığı, bu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. “Yangın söndürmenin işinin özelleştirilmesi” diye bir şey olmadığı vurgulanan açıklamada, “2021 yılında 3 amfibik uçak ve 2 helikopter THK’nın pilot ortak olduğu iş ortaklığından, 16 helikopter ise THK’dan kiralanmıştır” denildi.

    Tarım ve Orman Bakanlığı, gazeteci Tuncay Mollaveyisoğlu’nun orman yangınları ve yangın söndürme ihalelerine ilişkin iddialarına, yazılı bir açıklama ile yanıt verdi.

    “Özellikle ulusal ve sosyal medyada THK’nın ihalelerden dışlandığı gibi bilgiler kasıtlı olarak yayılmaktadır. Bu paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır” denilen açıklamada, Mollaveyisoğlu’nun dillendirdiği iddialara şu yanıtlar verildi:

    İddia: Yangın Söndürme İşi Özelleştirildi

    • Ülkemizde yangın söndürme işinin özelleştirilmesi diye bir şey yoktur. Çünkü yangın söndürme ihalesi yapılamaz. Orman yangınlarıyla mücadele Orman Genel Müdürlüğünün asli görevidir. Mücadele için sadece araç kiralanır. Kiralanan araçların sevk ve idaresi tamamen yangın amirleri ve Orman Genel Müdürlüğü yöneticileri tarafından yapılmaktadır.
    • Bakanlığımız yangınla mücadelede kullanacağı helikopter ve uçakladı Kamu İhale Mevzuatı’na göre yüklenicilerden kiralamaktadır. THK diğer yüklenicilerle beraber aynı şartlarda ihalelere katılmaktadır.

    İddia: Orman Bakanlığı THK uçaklarını hangarlara kilitledi

    • THK, vakıf ve dernekler hukukuna göre faaliyet gösteren ticari bir kuruluştur. Bakanlığımıza bağlı bir kurum değildir. Kamu kurumlarının özel şirket veya vakıfları destekleme gibi bir görev ve sorumluluğu yoktur.
    • Özellikle ulusal ve sosyal medyada THK’nın ihalelerden dışlandığı gibi bilgiler kasıtlı olarak gösterilmektedir. Bu paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. 2021 yılında 3 amfibik uçak ve 2 helikopter THK’nın pilot ortak olduğu iş ortaklığından, 16 helikopter ise THK’dan kiralanmıştır.

    İddia: Dünyanın hiçbir yerinde helikopter yangın söndürmez. Önce uçaklar müdahale eder, sonra helikopterler soğutma amaçlı su atar.

    • Orman yangınlarıyla mücadele eden dünyadaki bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yangınlara havadan müdahalede uçaklar ve helikopterler kullanılmaktadır.
    • Ülkemizde, sayıları 4 binin üzerinde olan yangın havuz ve göletlerinden su alabilen ve manevra kabiliyeti uçaklardan çok daha yüksek helikopterler daha fazla miktarda suyu, daha kısa sürede yangın mahalline taşıyabilmektedir. Özellikle kırık ve engebeli arazilerde helikopterler daha etkili olabilmektedir. Helikopterle, yeni tespit edilen yangınlar, spot yangınları gibi fazla genişleme göstermemiş yangınlarda çok etkilidir. Büyük alanlarda etkili olan yangınlarda, birkaç helikopterden oluşturulan filolar ile aynı cepheye seri atışlar yapılarak etki sağlanmaktadır.
    • Amfibik uçakların helikopterlere göre çok daha yüksek hızlara sahip olması sebebi ile dış bölge yangınlarına intikali çok daha kısa sürede olabilmektedir. Diğer yandan uçakların kalkış prosedürlerinin uzun olması ve havaalanlarına bağlı çalışmaları sebebi ile ilk müdahale zamanları helikopterler kadar kısa değildir. Bu sebeple helikopterler öncelikli ilk müdahalede kullanılır, soğutma çalışmalarında değil.

    İddia: Dünyada en çok kullanılan yangın söndürme uçakları bunlardır

    • CL-215 amfibik uçaklar 1960’lı yıllarda kullanılmaya başlanan ve o yılların teknolojisine göre üretilmiş, piston motorlu eski nesil motora sahip uçaklardır. Özellikle 1990’lı yılların başlarına kadar etkili bir şekilde kullanılmıştır. Daha sonra benzer bir uçak olan CL-415 tipi turboprop motorlu yeni teknoloji uçakları devreye girmiştir. Dış yapılarının benzerlik göstermesi nedeniyle bu uçaklar karıştırılabilmektedir.
    • 2000’li yıllarda eski teknolojiye sahip uçakların sayısı gittikçe azalmıştır. Bakanlığımız da teknolojiye uygun olan turboprop veya turbofan motorlu uçaklar kullanmaktadır.
    İddia: THK’nın uçakları 4.900 LT alırken, Orman Bakanlığı'nın 5.000 LT şartı ile 100 LT için ihale dışında bırakılmaktadır.
    • 2020 ve 2021 yılında kiralama yoluyla hizmete alınan uçakların su kapasitesi 5 bin değil, 12 bin litredir. Ayrıca uçakların piston motorlu değil turboprop veya turbofan motorlu olma şartı bulunmaktadır. Ayrıca bu uçakların yangınlara attığı su miktarı 4.900 litre değildir. CL-215’ler yakın durumuna göre en fazla 3,5-4 ton su taşıyabilmektedirler.
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