Kayıt
15:02 02 Ağustos 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Van'da bulunan göktaşı

    Van'da bulunan göktaşı 'Doğuzağaç' adıyla Uluslararası Meteorit Veri Bülteni'ne işlendi

    © AA
    Çevre
    URL'yi kısaltın
    0 20
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/02/1045129089_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_eb3d069de702e4a34581fb64dbca6180.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/cevre/202108021045129139-vanda-bulunan-goktasi-doguzagac-adiyla-uluslararasi-meteorit-veri-bultenine-islendi/

    Güvenlik görevlisi Osman Hezer'in, Van Gölü kıyısında bulduğu 81 kilo 400 gram ağırlığındaki meteorit, ABD'deki Ay ve Gezegen Enstitüsü tarafından yapılan inceleme sonucunda sertifikalandırıldı.

    Van'da yaşayan Osman Hezer'in 6 yıl önce ailesiyle pikniğe gittiği Van Gölü kıyısında bulduğu 81 kilo 400 gram ağırlığındaki göktaşı, ABD'deki Ay ve Gezegen Enstitüsü tarafından yapılan incelemenin ardından Uluslararası Meteorit Veri Bülteni'ne işlendi.

    Kentte güvenlik görevlisi olarak çalışan 60 yaşındaki Hezer, 2015'te ailesiyle Gevaş ilçesindeki Dokuzağaç Mahallesi yakınlarında piknik yaptığı sırada, sahilde rengi ve yapısıyla farklı bir taş olduğunu fark etti.

    Ailesinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkararak evine götürdüğü taşın, kütle olarak aynı ebattakilere göre daha ağır olmasından şüphelenen Hezer, arkadaşı aracılığıyla taştan aldığı numuneyi Kırklareli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yeşiltaş'a gönderdi.

    Yapılan incelemeler sonucu meteorit olduğu belirlenen 81 kilo 400 gram ağırlığındaki taşın numunesi, ABD'deki Ay ve Gezegen Enstitüsü'ne gönderildi. Burada gerçekleştirilen kontrollerde de aynı sonuca ulaşılmasıyla göktaşı, Uluslararası Meteorit Veri Bülteni'ne işlendi ve 'Doğuzağaç' ismiyle kayıtlara geçti.

    'Birkaç kez göktaşı olmadığı söylendi'

    Hezer, taşı ilk gördüğünde diğerlerinden farklı olduğunu anladığını, bu nedenle incelemek için eve götürmeye karar verdiğini söyledi.

    Taşın ebat olarak küçük olmasına rağmen, kütlesinin ağır olduğunu belirten Hezer, bunun meteor olduğundan şüphelenerek internetten gök taşlarıyla ilgili araştırma yapmaya başladığını anlattı.

    Göktaşlarını tespit eden bazı yerlere numuneler gönderdiğini ancak olumsuz rapor verildiğini aktaran Hezer, şöyle konuştu:

    "Taştan numune almak bile çok güçtü. Kırılması çok zor olan taştan numuneleri keserek alabiliyordum. Bu işle ilgilenen Adem Aktaş'a ulaştım. Tahlil sonuçlarını ona gönderir göndermez bana göktaşı olduğunu söyledi. Önce bana evde basit bir test yaptırdı sonra bir numune istedi. İlgili yerlere gönderdi. En son Amerika'da yapılan incelemede Uluslararası Meteorit Veri Bülteni'ne işlenerek göktaşı olduğu onaylandı. Ailece çok mutlu olduk. Yaptığımız araştırmalara göre şu an Türkiye'nin en büyük üçüncü gök taşı."

    'Meteoridi görmek için Konya'dan Van'a geldi'

    Konya'da reklamcılık yapan ve hobi olarak gök taşlarıyla ilgilenen Adem Aktaş ise her gün sosyal medya hesaplarına gök taşlarıyla ilgili onlarca mesaj ve görsel aldığını dile getirdi.

    Meteoridi görmek için Konya'dan Van'a geldiğini aktaran Aktaş, Hezer'in sosyal medyadan kendisine ulaştığını ve elindeki raporları göndererek yardım istediğini belirtti.

    Raporları incelediğinde demir meteorlar grubuna giren 2 elementin olduğunu fark ederek fotoğraflarını da göndermesini istediğini kaydeden Aktaş, göktaşının onaylanma sürecini şöyle anlattı:

    "Bu taş tüm özellikleri ile meteor gibi görünüyordu. Bunu resmiyete kazandırmak için alanında çok iyi olan Kırklareli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Yeşiltaş hocamızla iletişime geçtim. Ona numune gönderdik. Aynı fakülteden öğretim üyesi Dr. Namık Aysal ile inceleyip, bunun demir grup bir meteor olduğunu kesinleştirerek Uluslararası Meteorit Veri Bülteni'ne işlenmesi sağlandı. Türkiye'de yapılan analizler bize taşın bir meteorit olduğu bilgisini verir ancak resmi bir rapor olamaz. Bunun için dünyaya düşen gök taşlarının işlendiği bir veri tabanı olan Uluslararası Veri Bülteni raporunun veya sertifikasının olması gerekiyor. Gönderdiğimiz örnekler sonucunda 2 aylık beklemeyle bu raporu aldık. Bu taş resmi olarak Türkiye'ye düşen en büyük 3. demir grup meteorit oldu. Bu meteorit, içinde erimiş ve kristalleşmiş demir ile nikel oranı çok yüksek olan 'IIIAB' dediğimiz sınıfta tescillendi. Düştüğü noktanın adını alarak kayıtlara Dokuzağaç olarak geçti."

    İlgili konular:

    Doç. Dr. Ünsalan'dan 'meteor' açıklaması: Korkacak bir şey yok, oldu bitti, tipik bir göktaşı
    Yılda bir gerçekleşen Perseid meteor yağmurunun nefes kesen görüntüleri
    İstanbul'da meteor olduğu iddia edilen cisim görüldü
    Etiketler:
    Van, Göktaşı, meteor, Meteor, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Orman yangını sırasında alevler 20- 30 metreye ulaştı.
    Manavgat yangınında 3'üncü gün
    Karikatür
    Küresel ekonomik toparlanma Facebook’a yaramayacak
    İnfografik
    Rusya’nın beşinci nesil savaş uçağı Checkmate
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet