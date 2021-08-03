Yunanistan'da aşırı sıcaklar etkisini sürdürüyor: Başkent Atina'da sıcaklık 55 dereceye kadar çıktı

Yunanistan'ı son günlerde etkisi altına alan ve 1987'den bu yana en kötüsü olarak kayıtlara geçen sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkiliyor.
Başkent Atina'nın yer aldığı Attika bölgesinde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde kaydedilirken, Atina'da tarihi Akropolis tepesinde ve şehir merkezindeki Omonia Meydanı'nda sıcaklık 55 derece ölçüldü.
Hava tahminlerine göre, ülke genelinde etkisini sürdürmesi beklenen sıcaklığın, özellikle Thessalya ve Epir bölgeleri ile Orta Ege'de etkili olacağı tahmin ediliyor.
Greece is experiencing its worst heat wave in over 30 years, with temperatures set to hit 111°F on Monday.— AJ+ (@ajplus) August 2, 2021
There have been 100+ forest fires in 24 hours, with several villages evacuated. A minister said: "We are no longer talking about climate change but about a climate threat." pic.twitter.com/4NNW2fKGdZ
Çalışma ve İçişleri bakanlıklarından yayımlanan genelgelerde ise kamu ile özel sektör çalışanlarının sıcak havadan etkilenmemeleri için önlem alınması ve gerekli görülen yerlerde 12.00-16.00 arasında çalışmalara ara verilmesi önerildi.
Sivil Korunma Genel Sekreterliği, aşırı sıcakların orman yangını riskini de artırdığına dikkati çekerek, yerel yönetimlere tüm imkanlarıyla teyakkuz halinde olmaları, vatandaşlara da kırsal kesimde ateş yakmamaları, kıvılcım çıkartabilecek her türlü elektrikli alet kullanmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.
#ImageOfTheDay— 🇪🇺 DG DEFIS #StrongerTogether (@defis_eu) August 3, 2021
The Eastern Mediterranean is going through an intense #heatwave
Greece is facing the most extreme temperatures 🌡️since 1987 and Turkey is affected by severe wildfires 🔥
The Land Surface Temperature #LST measured by @Copernicus #Sentinel3 🇪🇺🛰️shows peaks at 53°C pic.twitter.com/qLC5OiN05e
Elektrik tüketimi rekor düzeye çıktı
Öte yandan, ülkede sıcakların etkisiyle artan klima kullanımının elektrik tüketimini rekor seviyeye çıkardığı, enerji hatlarındaki aşırı yüklenme sebebiyle ülkenin genel elektrik kesintisi riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.
Elektrik Teşkilatı yetkilileri, son günlerde elektrik talebinin görülmemiş şekilde arttığına işaret ederek, kesinti yaşanmaması için özellikle 13.00-17.00 arasında elektrik kullanımının mümkün olduğunca azaltılması çağrısında bulundu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)