Yunanistan'da aşırı sıcaklar etkisini sürdürüyor: Başkent Atina'da sıcaklık 55 dereceye kadar çıktı

Yunanistan'ı son günlerde etkisi altına alan ve 1987'den bu yana en kötüsü olarak kayıtlara geçen sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji yetkilileri, ülkede 6 gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yer yer 46 derecenin üzerine çıktığını belirterek, halkı aşırı sıcaklara karşı uyardı.

Başkent Atina'nın yer aldığı Attika bölgesinde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde kaydedilirken, Atina'da tarihi Akropolis tepesinde ve şehir merkezindeki Omonia Meydanı'nda sıcaklık 55 derece ölçüldü.

Hava tahminlerine göre, ülke genelinde etkisini sürdürmesi beklenen sıcaklığın, özellikle Thessalya ve Epir bölgeleri ile Orta Ege'de etkili olacağı tahmin ediliyor.

Greece is experiencing its worst heat wave in over 30 years, with temperatures set to hit 111°F on Monday.



There have been 100+ forest fires in 24 hours, with several villages evacuated. A minister said: "We are no longer talking about climate change but about a climate threat." pic.twitter.com/4NNW2fKGdZ — AJ+ (@ajplus) August 2, 2021

​Çalışma ve İçişleri bakanlıklarından yayımlanan genelgelerde ise kamu ile özel sektör çalışanlarının sıcak havadan etkilenmemeleri için önlem alınması ve gerekli görülen yerlerde 12.00-16.00 arasında çalışmalara ara verilmesi önerildi.

Sivil Korunma Genel Sekreterliği, aşırı sıcakların orman yangını riskini de artırdığına dikkati çekerek, yerel yönetimlere tüm imkanlarıyla teyakkuz halinde olmaları, vatandaşlara da kırsal kesimde ateş yakmamaları, kıvılcım çıkartabilecek her türlü elektrikli alet kullanmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.

#ImageOfTheDay



The Eastern Mediterranean is going through an intense #heatwave



Greece is facing the most extreme temperatures 🌡️since 1987 and Turkey is affected by severe wildfires 🔥



The Land Surface Temperature #LST measured by @Copernicus #Sentinel3 🇪🇺🛰️shows peaks at 53°C pic.twitter.com/qLC5OiN05e — 🇪🇺 DG DEFIS #StrongerTogether (@defis_eu) August 3, 2021

​Elektrik tüketimi rekor düzeye çıktı

Öte yandan, ülkede sıcakların etkisiyle artan klima kullanımının elektrik tüketimini rekor seviyeye çıkardığı, enerji hatlarındaki aşırı yüklenme sebebiyle ülkenin genel elektrik kesintisi riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Elektrik Teşkilatı yetkilileri, son günlerde elektrik talebinin görülmemiş şekilde arttığına işaret ederek, kesinti yaşanmaması için özellikle 13.00-17.00 arasında elektrik kullanımının mümkün olduğunca azaltılması çağrısında bulundu.