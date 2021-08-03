Limak Holding'den Milas'taki termik santralle ilgili açıklama

Muğla Çökertme’de yangının sürdüğü bölgeye yakın Yeniköy Kemerköy Termik Santrali’nin işletmecisi Limak Holding, yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Santrallerimizde yangına karşı elimizden gelen her türlü tedbiri almış bulunmaktayız” denilerek, ‘tehlike oluşturacak herhangi bir durum söz konusu olmadığı’ belirtildi.

Şirketin açıklaması şöyle:

“Santrallerimizde yangına karşı elimizden gelen her türlü tedbiri almış bulunmaktayız. Bugün itibariyle Santrallerimizde çevredeki yerleşim yerlerine tehlike oluşturacak herhangi bir durum söz konusu değildir. Yangının devam ettiği Milas’ın Çökertme ve Fesleğen mahallelerinde Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiyelerimiz ve acil durum müdahale ekiplerimiz ortak çalışmalarına devam etmektedir. Grup şirketlerimizin farklı şantiye ve işletmelerinden gelen yangın müdahale araçları da ek destek olarak bölgeye sevk edilmiş durumdadır.

Yöre halkı ve yerel otoriteler ile sürekli iletişim ve dayanışma halindeyiz. Tüm ülkemize geçmiş olsun diyoruz. Alanda aktif olarak görev alan ve bizlerle omuz omuza çalışan tüm kurumlarımıza, özverili çalışanlarına ve fedakâr vatandaşlarımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederiz.”