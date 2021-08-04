Danimarkalı yetkililerden tepki çeken karar: Kutup ayısını vurabiliriz

Danimarka, Arktik bölgesinde bir kutup ayısı belgesel ekibine saldırdı. Yetkililer, bir kişiyi elinden yaralayan ayının vurularak öldürülebileceğini duyurdu. Çevreciler ise açlık dürtüsüyle hareket eden hayvana karşı alınan bu karara tepki gösterdi.
Danimarka'da askeri yetkililer, bir belgesel ekibi üyesinin elini ısırması da dahil olmak üzere insanlarla birkaç kez yakın temasta bulunan bir kutup ayısının vurularak öldürülebileceğini açıkladı.
Ordu üssünün yakınındaki belgesel ekibine yapılan saldırı, Özerk Danimarka Arktik bölgesi rekor bir sıcak hava dalgası yaşarken ve kutup ayıları yemek aramak için daha fazla dolaşırken geldi. NTV'nin haberine göre söz konusu olayda ayı, belgesel ekibinin Daneborg’taki askeri üsten yaklaşık 400 metre uzakta bulunan bir araştırma istasyonunun iyi kapatılmamış penceresinden başını uzattı.
Danimarkalı Arktik Askeri birimi, ayının üç erkek ekip üyesinden birinin elini ısırdığını söyledi. Ardından, Daneborg'taki bir hastaneye nakledilen yaralı belgesel yapımcısı İzlanda'daki bir kasaba olan Akureyri'ye gönderildi. Şimdiye kadar beş olaydan sorumlu tutulan ayı, ertesi sabahın ilerleyen saatlerinde tekrar araştırma istasyonuna geri döndü.
Yetkililer, ayıyı 'sorunlu' olarak sınıflandırdıklarını belirterek, “Bu durum, tekrar geri dönmesi halinde onun vurularak öldürülmesine izin veriyor" diye konuştu.
Diğer taraftan, bu hafta başında Grönland'ın kuzeydoğusunda termometreler 23.4 santigrat dereceyi göstererek yeni bir sıcaklık rekoru kırdı. Uzmanlar, kutup ayılarının doğal avlanma alanı olan buzulların geri çekilmesi nedeniyle aç kaldıklarını ve bu yüzden karada onlarla daha sık karşılaşıldığını söyledi. Karara tepki gösteren çevre aktivistleri tarafından yapılan ortak açıklamada, ayının doğal habitatının insanlar tarafından ele alındığı ve öldürülmesi yerine rehabilite edilmesi gerektiği vurgulandı.
Kutup ayıları nesili tükenmekte olan türler arasında bulunuyor. Temmuz 2020'de Nature Climate Change yayınında yer alan bir araştırma, kutup ayılarının 2100 civarında yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı. Şu anda sayıları ise kutup ayılarının dünyadaki popülasyonu 25 bin civarında bulunuyor.
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