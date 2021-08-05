Kayıt
15:05 05 Ağustos 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    2018 Dünya Basın Fotoğrafları Yarışmasında finale kalan fotoğraflar

    Kenya'dan yaban hayat sayımı: Hiçbir hayvan dışarıda bırakılmıyor

    © Fotoğraf : World Press Photo/Ami Vitale, for National Geographic
    Çevre
    URL'yi kısaltın
    0 62
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103226/68/1032266868_0:156:3000:1844_1200x675_80_0_0_8f7ff48c3165af9caff4a6024596e896.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/cevre/202108051045166280-kenyadan-yaban-hayat-sayimi-hicbir-hayvan-disarida-birakilmiyor/

    Doğu Afrika ülkesinin mayısta başladığı yaban hayat nüfus sayımından gelen ilk veriler son derece endişe verici. İnsan yerleşimleri yaban hayat alanlarına tecavüz edip su ve yiyecek kaynaklarını tüketirken, 10 yıl içinde korunan alanların dışında yaban hayatı kalmayabilir.

    Küresel çapta kaçak avlanma, insan yerleşimlerinin genişlemesi ve iklim krizinin yaban hayatına indirdiği ağır darbelerin göstergelerinden biri, Uluslararası Doğa Koruma Birliği'ne (IUCN) göre son 50 yılda Afrika fillerinin sayısının en az yüzde 60 azalması olurken, Kenya yaban hayat sayımı yürütüyor. 

    580 bin 367 kilometrekarelik yüzölçümünün büyük kısmını yaban hayatın korunmasına ayıran Doğu Afrika ülkesi, ilk kez yaban hayvanlarının nüfusunu sayma yoluna gitti. Mayısta başlayan yaban hayatı sayımı, Kenya'nın 50'den fazla milli parkı ile koruma alanının yanısıra özel mülkiyete ve topluluklara ait koruma alanlarındaki ana türleri kapsıyor. Deniz yaşamı da buna dahil.

    Bugüne dek Kenya'nın yaban hayat nüfusuna ilişkin mevcut verilerin çoğu, yerel hayvan koruma grupları veya uluslararası koruma uzmanları tarafından bireysel olarak toplandı, bu da hayvanların korunmasına yönelik dağınık bir yaklaşıma katkıda bulundu. 

    Gözlemcileri eğitmek ise genellikle hem çok zaman alıyor hem de maliyetli.

    Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Filleri Kurtar (Save the Elephants) örgütünden zoolog Iain Douglas-Hamilton, bu yüzden pek çok bilim insanının hayvanların canlı canlı izini sürmektense yaban hayatın haritasını çıkaran modeller kullanmayı tercih ettiklerini belirtti.

    Douglas-Hamilton, "Ham veriler yerine modellenmiş sonuçları yayımlıyorlar" dedi.

    O yüzden bu ilk yaban hayatı sayımı özel önem taşıyor. Elde edilecek bilgiler, Doğu Afrika ülkesinin aynı zamanda turistlerin de yoğun ilgisini çeken çok değerli bir varlığını kurtarması için uzun vadeli strateji belirlemesine yardımcı olacak.

    Havadan sayımda, AFP'nin toz bulutu getiren sert rüzgarlara karşı dayanıksız olduğuna dikkat çektiği uçaklar kullanılıyor.

    Bunlardan birinin pilotu olan Chris Cheruiyot, sayım için filleri anahtar hayvan olarak gördüklerini, soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bir türün yaşam alanını saptadıklarında ise doğru yolda oldukları hissine kapıldıklarını söyledi. Boynuna kamera ve ses kayıt cihazı asmış halde kendisine eşlik eden Julius Kabete, havalandıklarında zürafa, zebra, antilop ve diğer yaban hayvanlarını saymakla görevli. Dönüşte ekipler görüntü ve ses kayıtlarını inceleyerek günlük çalışmanın raporlarını tutuyor. 

    Ama rakamlar hikayenin sadece yarısını anlatıyor. Geri kalanı için, gözlemcilerin hayvanların alışkanlıklarını - nerede yediklerini, içtiklerini ve dinlendiklerini - takip etmeleri gerekiyor.

    Kenya Yaban Hayat Hizmetleri'nden (KWS) Fred Omengo, 'gelen ilk verilerin son derece endişe verici olduğunu' belirtti.

    Hayvanların çoğunun insanların evlerine yakın sulama çukurlarının etrafında görüldüğünü, bunun insanların yaban hayat alanlarına geniş çaplı tecavüzünün göstergesi olduğunu vurgulayan Kenyalı bilim insanı, "Mevcut yiyecek miktarının azlığı, temelde evcil ve vahşi hayvanlar arasında rekabet yaratıyor. Çoğu durumda üstünlük evcil hayvanlarda olacaktır" dedi.

    İnsanların yaban hayatı çitle çevirmeye çalışması durumu ise iki tarafa da ölümcül bedel ödetiyor.

    KWS'nin Aralık 2019 tarihli raporuna göre 2014-17 arasında yaklaşık 500 kişi yaban hayvanları tarafından öldürüldü ya da ölümüne ezildi. Elde daha yakın tarihli veriler bulunmuyor. 

    Yaban hayatı korumakla uğraşanlar, her iki tarafa yönelik tehditlerin zamanla azalmak yerine artacağı uyarısını yapıyor.

    "Tüm yaban hayat yolları insanlar tarafından kapatıldı ve şimdi su isteyen filler, nerede olduğunu biliyor, ama oraya ulaşamıyor. Bu bir endişe kaynağı" diyen KWS'den Robert Obrein, böylesi durumun giderek arttığını belirterek ekledi:

    "Bu, gelecek 10 yıl içinde korunan alanların dışında yaban hayatı kalmayabileceği anlamına geliyor."

     

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yerleşim yerlerindeki besiciler hayvanlarına gerekli müdahaleyi yapıyor, büyükbaş, küçükbaş hayvanlarla kedi ve köpekleri hızlı bir şekilde yangın bölgesinden uzaklaştırmaya çalışıyor
    Türkiye'deki orman yangınlarından etkilenen hayvanlar
    Karikatür
    Taliban'ın Leşkergah kuşatmasını, ABD'nin baskısıyla Afgan hükümetinin bıraktığı Taliban mahkumlarından biri yönetiyor
    Kuzey Akım 2
    Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet