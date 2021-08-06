Endonezya, UNESCO'nun uyarılarına kulak asmadı: 'Jurassic Park' projesi devam edecek

Endonezya Çevre Bakanlığı, UNESCO'nun uyarılarına rağmen, 'Jurassic Park' projesinden vazgeçmeyeceğini ve çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Endonezya'nın Komodo Ulusal Parkı'nda geçen yıl başlatılan 'Jurassic Park' projesinin, yerel ekonomiye, doğaya ve Komodo ejderine zarar vereceğine dair görüş bildirdi.

Ancak Endonezya Çevre Bakanlığı, 'turist çekim merkezi' olarak planlanan projeden vazgeçmeyeceklerini belirtti. Açıklamada, "Bu proje devam edecek. Kötü etkisi olmadığı kanıtlandı" denildi.

UNESCO yetkilileri geçen ayki toplantıda Endonezya hükümetinden güncel bir değerlendirme talep ettiklerini ancak yanıt alamadıklarını söylerken, bakanlıktan üst düzey bir yetkili, yeni değerlendirmenin eylül ayında gönderilebileceğini söyledi.

Endonezya Çevre Forumu'ndan (WALHI) aktivist Rima Melani Bilaut, ise "Hükümeti insanlara dayalı turizmi geliştirmeye çağırıyoruz. Orada yaşayan yerliler var" diye konuştu.

Geçen yıl, projenin büyük bir aracın önünde duran ejderha görüntülü afişinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, kullanıcılar projeyi 'Jurassic Park' film afişine benzetmiş ve eleştirmişti.

Hükümet verilerine göre Endonezya, yaklaşık 3 bin 100 Komodo ejderine ev sahipliği yapıyor.

Indonesia says ‘Jurassic Park’ project on track despite Unesco warnings https://t.co/dOk2cpMDwY — The Independent (@Independent) August 6, 2021

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